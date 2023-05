Ein war­mer Geld­re­gen geht über Bam­berg nie­der. Rund 4 Mil­lio­nen Euro FAG-För­der­mit­tel hat das Baye­ri­sche Finanz­mi­ni­ste­ri­um für Sanie­rung und Aus­bau von zwölf Kin­der­ta­ges­stät­ten und Schu­len in der Stadt Bam­berg bewil­ligt. Das teilt die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU) mit.

„Mich freut beson­ders, dass mit einem Groß­teil der Mit­tel für Bam­berg zusätz­li­che Kin­der­be­treu­ungs­plät­ze geschaf­fen wer­den, da hier nach wie vor ein Man­gel besteht. Dabei ist es mit Blick auf die früh­kind­li­che För­de­rung, vor allem aber auch für berufs­tä­ti­ge Eltern wich­tig, dass vor Ort genü­gend KiTa-Plät­ze zur Ver­fü­gung ste­hen“, so Huml. Sie set­ze sich daher wei­ter dafür ein, dass der Frei­staat Bay­ern die Kom­mu­nen bei ihrer Pflicht­auf­ga­be finan­zi­ell unter­stützt wer­den, erklärt die Landtagsabgeordnete.

An die Stadt Bam­berg geht ein Zuschuss von 643.000 Euro für den Neu­bau der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung „Am Och­sen­an­ger“. Außer­dem flie­ßen För­der­mit­tel in Höhe von 590.000 Euro für den Ersatz­neu­bau der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung durch die Kir­chen­stif­tung „St. Anna“. Mit 408.000 Euro unter­stützt Bay­ern die Errich­tung einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in der „Föh­ren­stra­ße“. Den Ersatz­neu­bau des Kin­der­gar­tens „St. Johan­nes“ bezu­schusst der Frei­staat mit 300.000 Euro. Die neue Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung der „Johan­ni­ter Unfall­hil­fe“ erhält För­der­mit­tel in Höhe von 287.000 Euro. Für die Gene­ral­sa­nie­rung mit Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung „St. Urban“ gibt es einen Zuschuss von 286.000 Euro. Die Errich­tung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung im Stadt­teil „Wil­densorg“ för­dert Bay­ern mit 204.000 Euro. Für die Erwei­te­rung der katho­li­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung am „Obe­ren Ste­phans­berg“ flie­ßen 191.000 Euro.

Auch im Land­kreis Bam­berg wer­den zahl­rei­che Bau­maß­nah­men im KiTa-Bereich geför­dert. In den Stimm­kreis der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mela­nie Huml flie­ßen dafür rund 1,3 Mil­li­on Euro. Kon­kret geför­dert wer­den: in Vier­eth-Trun­stadt die Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung St. Jako­bus mit 577.000 Euro und in Bisch­berg der Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung am Klin­gen­berg mit 290.000 Euro. Die Gemein­de Ste­gau­rach erhält 340.000 Euro für den Neu­bau einer Kin­der­krip­pe in Unteraurach.

Nach Ober­haid flie­ßen ins­ge­samt 56.000 Euro für die Erwei­te­rung des Kin­der­gar­tens Regen­bo­gen und der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Maria Hilf. Prie­sen­dorf unter­stützt der Frei­staat mit 32.000 beim Umbau von Schul­räu­men zur Unter­brin­gung einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung mit Neu­bau des Außen­spiel­be­reichs der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung St. Anna.

„Wir unter­stüt­zen die Kom­mu­nen selbst­ver­ständ­lich auch bei der Moder­ni­sie­rung der Schul­ge­bäu­de. Fast 1,3 Mil­lio­nen Euro FAG-För­der­mit­tel hat das Baye­ri­sche Finanz­mi­ni­ste­ri­um für Sanie­rungs- und Erwei­te­rungs­maß­nah­men an Schu­len in der Stadt Bam­berg bewil­ligt“, so Huml weiter.

Kon­kret wur­den für Bau­maß­nah­men in der Stadt Bam­berg bewil­ligt: 800.000 Euro für die Teil­sa­nie­rung der Wun­der­burg­schu­le mit Sport­hal­le, 200.000 Euro für den Umbau des Eichen­dorff-Gym­na­si­ums und der Sport­hal­le, 150.000 Euro für den Umbau des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums und 100.000 Euro für die Teil­sa­nie­rung der Gangolfschule.

Auch wich­ti­ge Bau­maß­nah­men an Schu­len im Land­kreis Bam­berg unter­stützt das Finanz­mi­ni­ste­ri­um. Wie Mela­nie Huml wei­ter mit­teilt, erhält bei­spiels­wei­se Ober­haid 54.000 Euro für Umbau und Erwei­te­rung der Grund- und Mit­tel­schu­le. Nach Bisch­berg flie­ßen 140.000 Euro für Gene­ral­sa­nie­rung des Hal­len­bads für Zwecke des Schul­sports und 1 Mil­li­on Euro für die Teil­sa­nie­rung der Mit­tel­schu­le und der Sporthalle.

„Kin­der­gär­ten und Schu­len zu moder­ni­sie­ren und wenn nötig auch aus­zu­bau­en, das liegt mir per­sön­lich sehr am Her­zen. Kin­der sind unse­re Zukunft, ihre Betreu­ung und Bil­dung müs­sen wir als Frei­staat Bay­ern best­mög­lich för­dern“, betont Huml. Ger­ne habe sie sich bei ihrem Kol­le­gen Finanz­mi­ni­ster Albert Für­acker für die Sanie­rungs- und Erwei­te­rungs­maß­nah­men ein­ge­setzt, spe­zi­ell für die in ihrem Stimmkreis.