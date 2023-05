Sport News von Baur SV Burgkunstadt

TC Bam­berg zu stark für Her­ren und Damen Erfolg­lo­ses Wochen­en­de für Erwach­se­nen­teams des Baur SV

Am zwei­ten Wett­spiel­wo­chen­en­de der Sai­son über­wieg­ten mit sechs Nie­der­la­gen, drei Sie­gen und einem Unent­schie­den die weni­ger erfreu­li­chen Ergeb­nis­se. Wäh­rend sowohl bei­de Her­ren-Teams als auch die Damen und die Her­ren 40 sich mit Nie­der­la­gen abfin­den muss­ten, konn­ten am zwei­ten Wett­spiel­wo­chen­en­de erneut die Jüng­sten des Baur SV über­zeu­gen und Sie­ge einfahren.

Lan­des­li­ga 2, Herren

Baur SV – TC Bam­berg II 0:9

Erwar­tungs­ge­mäß konn­te unse­re ersten Her­ren­mann­schaft gegen die durch zahl­rei­che Regio­nal­li­ga-Akteu­re ver­stärk­te Mann­schaft des TC Bam­berg II nichts aus­rich­ten. Beim Heim­de­büt unse­rer Spie­ler vor einer gut besuch­ten Zuschau­er­tri­bü­ne brach­ten weder Kevin Monat an 3 gegen die ehe­ma­li­ge Nr. 751 des ATP-Ran­kings, Ralph Regus, noch Pas­cal Men­nel an 4 gegen Chri­stoph Drechs­ler, ihre Geg­ner ernst­haft in Bedräng­nis. Auch Seba­sti­an Schnei­der an 5 und Han­nes Kern an 6 waren letzt­lich chancenlos.

Unser Kapi­tän und Trai­ner, Ste­fan Kor­nitz­ky, spiel­te gegen die Num­mer 384 der deut­schen Rang­li­ste, Las­se Höhn. In einer Par­tie auf Augen­hö­he konn­te der Burg­kunst­adter eine 4:1‑Führung im zwei­ten Satz nicht ver­wer­ten, weil er in den ent­schei­den­den Momen­ten nicht das nöti­ge Glück auf sei­ner Sei­te hat­te. Des­halb stand nach 110 Minu­ten eine knap­pe Zwei­satz-Nie­der­la­ge zu Buche. Im Spit­zen-Ein­zel traf David Mra­zek auf den Regio­nal­li­ga-Spie­ler Patrick Schmitt. In der besten Begeg­nung, die in den letz­ten Jah­ren auf unse­rer Anla­ge zu sehen war, domi­nier­te der Akteur des TCB zunächst und gewann Satz eins mit kra­chen­den Gewinn­schlä­gen. Satz zwei stand im Zei­chen unse­rer Nr. 1, so dass der Match­tie­break ent­schei­den muss­te. Hier blieb bis zum 8:8 alles in der Rei­he, ehe ein unglück­li­cher Punkt die Par­tie gegen uns ent­schied. Mit einem 6:0 nach den Ein­zeln waren die Dop­pel bedeu­tungs­los. Trotz­dem zeig­ten alle drei Paa­run­gen star­ke Lei­stun­gen, wenn am Ende auch kein Punkt zu Buche stand.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Schmitt 1:6, 6:2, 8:10; Kor­nitz­ky – Höhn 4:6, 4:6; Monat – Regus 0:6, 0:6; Men­nel – Schal­ler 0:6, 0:6; Schnei­der – Drechs­ler 1:6, 1:6; Kern – Mäf­fert 3:6, 0:6; Mrazek/​Kornitzky – Schmitt/​Schaller 5:7, 3:6; Monat/​Schneider – Höhn/​Mäffert 3:6, 4:6; Mennel/​Kern – Regus/​Drechsler 2:6, 2:6.

Nord­li­ga 1, Herren

Baur SV II – TC Reun­dorf II 4:5

Für die Her­ren II reich­te es im zwei­ten Sai­son­spiel nur für eine knap­pe Nie­der­la­ge. Im Ein­zel konn­ten ledig­lich Tizi­an Wag­ner und Chri­sti­an Pit­ter­off Punk­te für die Mann­schaft nach Hau­se holen, wäh­rend Ruben Zuni­ga im Match­tie­break ver­lor und Ste­fan Fürst, Tim Knäb­lein und Max Schwarz­mei­er in zwei Sät­zen ver­lo­ren. Zwar konn­ten zwei Dop­pel für das Baur SV Team ent­schie­den wer­den, durch die Nie­der­la­ge von Fischer/​Knäblein war die Nie­der­la­ge aller­dings nicht mehr abzuwenden.

Die Ergeb­nis­se: Zuni­ga – Zet­tel­mei­er 4:6, 6:2, 8:10; Knäb­lein – Bürk 0:6, 0:6; Fürst – Wass­mann F. 4:6, 2:6; Schwarz­mei­er – Lach­mann 3:6, 2:6; Wag­ner – Win­ter 6:4, 6:4; Pit­ter­off – Wass­mann A. 4:6, 6:3, 10:8; Fischer/​Knäblein – Bürk/​Wassmann F. 3:6, 0:6; Koller/​Fürst – Zettelmeier/​Lachmann 5:2 (w.o.); Zuniga/​Schwarzmeier – Winter/​Wassmann A. 6:3, 2:1 (w.o.).

Nord­li­ga 1, Damen

TC Bam­berg II – Baur SV 5:4

Beim Duell der Damen gegen die zwei­te Bam­ber­ger Ver­tre­tung tri­um­phier­ten im Ein­zel Mari­on Speck­ner und Julia Wim­mer an Posi­ti­on 1 und 2. Trotz gutem Spiel konn­ten Lia Meindl­schmidt, Eli­sa­beth Din­kel und Nico­le Tuma ihre Par­tien nicht für sich ent­schei­den, Julia Fischer unter­lag in zwei Sät­zen. Mit zwei Sie­gen von Speckner/​Hammerschmidt sowie Wimmer/​Meindlschmidt konn­te das Ergeb­nis lei­der nicht mehr gedreht werden.

Die Ergeb­nis­se: Schramm – Speck­ner 1:6, 1:6; Sobot­t­ka – Wim­mer 2:6, 3:6; Kölbl – Din­kel 6:2, 6:1; Schmitt – Meindl­schmidt 6:3, 6:4; Har­tung – Fischer 6:0, 6:1; Stöcker – Tuma 6:3, 7:6; Schramm/​Stöcker – Speckner/​Hammerschmidt 1:6, 0:6; Sobottka/​Hartung – Wimmer/​Meindlschmidt 4:6, 2:6; Kölbl/​Schmitt – Dinkel/​Fischer 6:2, 6:0.

Nord­li­ga 4, Her­ren 40

TG Neu­stadt – Baur SV 4:2

Die Her­ren 40 muss­ten sich knapp geschla­gen geben. Nach Sie­gen von Frank Bud­now­ski und Sieg­bert Reu­ther, sowie den Nie­der­la­gen von Harald Tuma und Rai­ner Pit­ter­off muss­te die Ent­schei­dung über den End­stand in den Dop­peln erfol­gen. Hier unter­la­gen Sieg­bert Reuther/​Rainer Pit­ter­off klar und durch die knap­pe Nie­der­la­ge im Match­tie­break von Budnowski/​Tuma konn­te die Nie­der­la­ge nicht mehr abge­wen­det werden.

Lan­des­li­ga 1, Her­ren 75

TC Neu­traub­ling – Baur SV 3:3

In ihrem ersten Ein­satz in der Lan­des­li­ga 1 hol­ten die Her­ren 75 ein Unent­schie­den. In den Ein­zeln konn­ten Erwin Fischer und Otto Kieß­ling über­zeu­gen, wäh­rend Theo Sei­ler und Heinz Thon deut­li­che Nie­der­la­gen ein­hol­ten. Durch den Match­tie­break-Erfolg von Erwin Fischer/​Theo Sei­ler konn­te das Unent­schie­denn gesi­chert werden.

Die Ergeb­nis­se: Seitz – Fischer 6:7, 4:6; Schul­er – Kieß­ling 6:7, 5:7; Eck – Sei­ler 6:0, 6:1; Dei­nin­ger – Thon 6:0, 6:2; Seitz/​Weber – Fischer/​Seiler 6:1, 3:6, 3:10; Eck/​Deiningr – Kießling/​Thon 6:0, 6:1.

Nord­li­ga 1, Junio­ren 18

MTV Bam­berg – Baur SV 6:0

Gegen star­ke Gast­ge­ber aus Bam­berg konn­ten die Junio­ren nicht viel ent­ge­gen­set­zen. Tim Knäb­lein, Colin Hei­nisch, Tizi­an Wag­ner und Lia Meindl­schmidt konn­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel kei­ne Par­tie für sich ent­schei­den und unter­la­gen jeweils in zwei Sätzen.

Nord­li­ga 2, Kna­ben 15

TS Coburg – Baur SV 6:0

Auch in ihrer zwei­ten Begeg­nung die­ser Sai­son muss­ten sich die Kna­ben mit einer deut­li­chen Nie­der­la­ge abfin­den. Jakub Fischer, Jan Ein­becker, John Hei­nisch und Luis Dötschel muss­ten im Ein­zel und Dop­pel die Über­le­gen­heit ihrer Geg­ner aner­ken­nen und alle Par­tien an die Gast­ge­ber abtreten.

Nord­li­ga 3, Bam­bi­ni 12

Baur SV – TSV Mel­ken­dorf 6:0

Wei­ter­hin erfolg­reich blei­ben die Bam­bi­ni in ihrem zwei­ten Sai­son­spiel. Wie schon in der Vor­wo­che konn­ten Vin­cent Hüm­mer, The­re­sa Mül­ler, Noah Kügel und Eli­as Sta­si­uk sich sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel klar gegen ihre Geg­ner durch­set­zen und ent­schie­den alle Begeg­nun­gen für sich.

Nord­li­ga 4, Bam­bi­ni 12

Baur SV – TC Zap­fen­dorf 5:1

Auch die zwei­ten Bam­bi­ni konn­ten sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de über einen kla­ren Heim­erfolg freu­en. Emil Beu­erle, Ben Ein­becker, Leon Dietz und Lucy Tuma hol­ten im Ein­zel jeweils deut­li­che Zwei­satz­sie­ge. In den Dop­peln setz­ten sich Emil Beuerle/​Ben Ein­becker durch, wäh­rend Lucy Tuma/​Marie Krapp­mann sich nach einem engen Match geschla­gen geben mussten.

Nord­li­ga 1, Kleinfeld

TS Coburg – Baur SV 1:17

Zum Auf­takt erspiel­te sich das Klein­feld­team einen über­zeu­gen­den Sieg. Emil Beu­erle, Leon Dietz, Marie Krapp­mann und Johan­nes Sta­si­uk gaben in den Ein­zeln und Dop­peln ledig­lich einen Satz ab und konn­ten auch im Moto­rik-Bereich alle Punk­te für sich ent­schei­den und damit den Gesamt­sieg per­fekt machen.

Vor­schau für näch­ste Woche: Am kom­men­den Frei­tag, den 19.05.2023 hat das Klein­feld­team ab 15:00 den TC Grün-Weiß Bay­reuth auf der hei­mi­schen Anla­ge zu Gast. Am Sams­tag, den 20.05.2023 spie­len die Her­ren 40 gegen die SpVgg Eicha, Spiel­be­ginn ist 14:00. Hoch­klas­si­ges Ten­nis ist wie schon in der Vor­wo­che beim gemein­sa­men Heim­spiel-Sonn­tag der Her­ren I und II auf der Anla­ge gebo­ten. Die Her­ren I haben in der Lan­des­li­ga 2 ab 10:00 den TC Grün-Weiß Bay­reuth II zu Gast, wäh­rend die Her­ren II ab 9:00 gegen die Gäste vom TC Münch­berg spie­len. Die Mann­schaf­ten freu­en sich über zahl­rei­che Unter­stüt­zung der Zuschauer.