Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Meh­re­re Fahr­rä­der verschwunden

Im Ver­lauf des Wochen­en­des mel­de­ten sich gleich meh­re­re Per­so­nen bei der Erlan­ger Poli­zei, denen die Fahr­rä­der ent­wen­det wurden.

In der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße bemerk­te der Eigen­tü­mer eines Elek­tro­fahr­rad­a­des, dass dies wäh­rend sei­nes Aus­lands­auf­ent­hal­tes abhan­den­ge­kom­men war.

Ein wei­te­res Pedelec ver­schwand bereits am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag in der Allee am Röthel­heim. Das E‑Bike stand ver­sperrt an einem Fahr­rad­stän­der und wur­de durch unbe­kann­te Täter von dort entwendet.

Einen Tag spä­ter ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße ein ver­sperrt abge­stell­tes Pedelec der Mar­ke Cube. Das Rad war an einem Fahr­rad­stän­der ange­schlos­sen und wur­de samt dem Schloss vom Fahr­rad­stän­der eines Bau­mark­tes gestohlen.

In der Wei­sen­dor­fer Stra­ße stell­te die Eigen­tü­me­rin eines E‑Bikes ihr Rad am Sams­tag­mit­tag an einer Bus­hal­te­stel­le ab und ver­sperr­te dies. Als die Frau am Abend zurück­kam, war ihr Pedelec nicht mehr aufzufinden.

Am Sonn­tag ver­schwand schließ­lich ein hoch­wer­ti­ges Renn­rad von der Ter­ras­se eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Erlan­ger Innen­stadt. Das Sport­rad der Mar­ke Spe­cia­li­zed war dort mit einem Ket­ten­schloss ver­sperrt ange­schlos­sen. Den GPS-Tracker, wel­chen der Eigen­tü­mer an sei­nem Rad als zusätz­li­che Dieb­stahls­si­che­rung ver­baut hat­te, ent­fern­ten die Täter und lie­ßen die­sen am Tat­ort zurück.

Der Gesamt­wert der ent­wen­de­ten Fahr­rä­der liegt bei ca. 8.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Im Zeit­raum vom 20.05.23 15:00 Uhr bis 21.05.23 10:15 wur­de in der Mars­stra­ße 6 an einem gepark­ten Pkw Audi der lin­ke Außen­spie­gel, durch einen unbe­kann­ten Täter, beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hin­wei­se an die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0.

Sach­be­schä­di­gung

Im Zeit­raum vom 20.05.23 21:00 Uhr bis 21.05.23 09.00 Uhr wur­de ein Teil der Glas­über­da­chung am Haupt­ein­gang der Grund­schu­le Nie­der­dorf durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ein­ge­wor­fen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hin­wei­se an die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0.

Fin­gier­te Tierschutzkontrolle

Am Sams­tag, den 20.05.23 gegen 18:55, tauch­ten zwei süd­ost­eu­ro­päi­sche, männ­li­che Per­so­nen in Ret­zels­dorf auf. Die bei­den Män­ner wie­sen sich mit unle­ser­li­chen Aus­wei­sen aus und ver­schaff­ten sich somit Zugang zu einem Grund­stück, um eine fin­gier­te Tier­schutz­kon­trol­le durch­zu­füh­ren. Wäh­rend des Rund­gangs auf dem Anwe­sen fing der Grund­stücks­ei­gen­tü­mer an unan­ge­neh­me Fra­gen zu stel­len, wor­auf­hin sich die bei­den Män­ner zügig ent­fern­ten. Unter­wegs waren die bei­den Per­so­nen mit einem wei­ßen Fiat 500. Hin­wei­se und Beob­ach­tun­gen nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -