Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bruch in Wochenendhaus

SEß­LACH, LKR. COBURG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag brach eine bis­her unbe­kann­te Per­son in ein Wochen­end­haus in Seß­lach ein. Wäh­rend sei­nes Beu­te­zu­ges wur­de der Täter jedoch von den Eigen­tü­mern gestört und ergriff die Flucht.

Ein unbe­kann­ter Täter drang am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 15 Uhr gewalt­sam in ein Wochen­end­haus an der Kreis­stra­ße von Seß­lach nach Rothen­berg kurz vor der Grün­gut­sam­mel­stel­le in Seß­lach ein. Dafür zwick­te der Unbe­kann­te zunächst einen Zaun durch und brach anschlie­ßend die Gar­ten­hüt­te auf. Wäh­rend der Dieb das Anwe­sen durch­such­te, kamen die Eigen­tü­mer hin­zu. Der Ein­bre­cher flüch­te­te. Ob etwas ent­wen­det wur­de, konn­te bis­lang nicht fest­ge­stellt wer­den. Eine Per­so­nen­be­schrei­bung liegt nicht vor.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet mög­li­che Zeu­gen, die etwas Ver­däch­ti­ges wahr­ge­nom­men haben, sich unter der Ruf­num­mer 09561/ 645–0 zu melden.

Bunt­me­tall­dieb auf fri­scher Tat getroffen

COBURG. Beim Abla­den sei­nes Last­wa­gen am Sonn­tag­abend auf dem Gelän­de eines Ver­wer­tungs­be­trie­bes im Cobur­ger Stadt­teil Neu­ses ertapp­te ein 55-jäh­ri­ger Berufs­kraft­fah­rer einen Bunt­me­tall­dieb auf fri­scher Tat.

Am Sonn­tag gegen 19 Uhr führ­te der Mann aus dem Land­kreis Coburg Ent­la­de­tä­tig­kei­ten auf dem Schrott­platz in der Guten­berg­stra­ße durch. Auf dem umzäun­ten Werks­ge­län­de erkann­te der Mann einen Unbe­kann­ten, der ver­such­te grö­ße­re Men­gen Kup­fer bereit zu legen. Die­ser flüch­te­te mit dem Ein­tref­fen des Last­wa­gen­fah­rers auf dem Betriebs­ge­län­de. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me vor Ort durch eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on stell­te sich her­aus, dass es nicht beim Dieb­stahls­ver­such blieb.

Der oder die Unbe­kann­ten hat­ten am Wochen­en­de bereits mehr als zwei Ton­nen Kup­fer von dem Werks­ge­län­de ent­wen­det. Den Ent­wen­dungs­scha­den schätzt der Geschä­dig­te auf 5.000 Euro. Beim Ein­drin­gen auf das Werks­ge­län­de ent­stand Sach­scha­den an einer Tür im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Ein­bruch­spe­zia­li­sten der Cobur­ger Poli­zei ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls. Zeu­gen, die am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Umfeld des Ver­wer­tungs­be­trie­bes in der Guten­berg­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Schwe­rer Ver­kehrs­un­fall – Motor­rad­fah­re­rin stößt mit Reh zusammen

AHORN, SCHOR­KEN­DORF, LKR. COBURG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer schwer ver­letz­ten Motor­rad­fah­re­rin kam es in der Nacht zum Mon­tag auf der Kreis­stra­ße CO 16 zwi­schen den Ort­schaf­ten Schor­ken­dorf und Scheuerfeld.

Eine 39-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­re­rin war um 22:15 Uhr mit ihrem Zwei­rad auf der Kreis­stra­ße von Schor­ken­dorf in Rich­tung Scheu­er­feld unter­wegs. Kurz nach Schor­ken­dorf stieß die Frau mit ihrem Motor­rad mit einem Reh zusam­men, dass die Stra­ße über­quer­te. Die Motor­rad­fah­re­rin stürz­te und kam etwa 50 Meter nach der Anstoß­stel­le zum Lie­gen. Durch die Wucht es Auf­pralls wur­de das Reh töd­lich ver­letzt. Die Motor­rad­fah­re­rin ver­letz­te sich durch den Sturz schwer. Sie wur­de vom Ret­tungs­dienst mit lebens­ge­fähr­li­chen Kopf­ver­let­zun­gen in ein Kli­ni­kum gebracht. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 2.000 Euro. Auf Anord­nung der Staats­an­walt Coburg unter­stütz­te ein Unfall­sach­ver­stän­di­ger die Unfall­auf­nah­me der Cobur­ger Poli­zei. Die Beam­ten stell­ten das Motor­rad vor Ort sicher. Es wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Ein Jagd­päch­ter küm­mer­te sich um die Ent­sor­gung des getö­te­ten Rehs.

E‑S­coo­ter-Fah­re­rin ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall und flüchtet

BAD RODACH, LKR. COBURG. Nach einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Rad­fah­rer und der Fah­re­rin eines E‑Rollers flüch­te­te die unfall­be­tei­lig­te Rol­ler­fah­re­rin. Die Cobur­ger Poli­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Ein 11-Jäh­ri­ger aus Bad Rodach fuhr am Sonn­tag um 11:45 Uhr mit sei­nem Fahr­rad in der Stra­ße „Zum Steig“ und stieß dort mit der bis­lang unbe­kann­ten Fah­re­rin eines E‑Rollers zusam­men. Der Jun­ge stürz­te von sei­nem Fahr­rad und fiel gegen einen gepark­ten Audi. Die E‑Rol­ler-Fah­re­rin frag­te nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand noch nach dem Namen des Kin­des und fuhr im Anschluss davon ohne sich um das gestürz­te Kind oder den ange­rich­te­ten Scha­den zu kümmern.

Der Jun­ge lag zunächst ver­letzt am Boden. Ein Anwoh­ner half dem jun­gen Rad­fah­rer und brach­te die­sen nach Hau­se zu sei­nen Erzie­hungs­be­rech­tig­ten. Der Jun­ge zog sich leich­te­re Ver­let­zun­gen in Form von Schürf­wun­den und Prel­lun­gen zu. Das Fahr­rad des Jun­gen war beschä­digt. Zudem ent­stan­den an dem gepark­ten Fahr­zeug meh­re­re Del­len im Bereich der Fah­rer­tür. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten ins­ge­samt auf 2.500 Euro.

Die unfall­ver­ur­sa­chen­de E‑Rol­ler-Fah­re­rin wird wie folgt beschrie­ben: weib­lich, etwa 70 Jah­re alt mit kur­zen grau­en Haa­ren und zwi­schen 150 und 160 Zen­ti­me­ter groß. Die E‑Rol­ler-Fah­re­rin soll regel­mä­ßig im Bereich der Unfallört­lich­keit mit ihrem Rol­ler unter­wegs sein. Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun sowohl nach Unfall­zeu­gen als auch nach der E‑Rol­ler-Fah­re­rin, die nach dem Zusam­men­stoß mit Rad­fah­rer ihre Fahrt fort­setz­te. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung, unter­las­se­ner Hil­fe­lei­stung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pedelec ent­wen­det

Kro­nach: Im Lau­fe der letz­ten Woche wur­de aus der Tief­ga­ra­ge eines Wohn­an­we­sens in der Joh.-Nikolaus-Zitter-Straße ein Pedelec der Mar­ke „Katar­ga“ ent­wen­det. Das Zwei­rad hat die Far­be schwarz-grün und war mit einem schwar­zen Spi­ral­schloss ver­sperrt. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei ca. 2000,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Meh­re­re Dieb­stäh­le in Kulmbach

KULM­BACH Im Ver­lauf des Sonn­tag Nach­mit­tags wur­de ein Elek­tro­rol­ler aus einem Hin­ter­hof am Markt­platz, sowie ein wei­te­rer Elek­tro­rol­ler in der Albert-Ruck­de­schel­stra­ße durch unbe­kann­te Täter ent­wen­det. Dabei wird von einem Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von ca. 1600,- Euro aus­ge­gan­gen. Zudem wur­den an einem Pkw im Prie­mers­ho­fer Weg eine Schei­be ein­ge­schla­gen und eine Sport­ta­sche aus die­sem gestoh­len. Hin­wei­se zu den unbe­kann­ten Täter erbit­tet die Poli­zei in Kulm­bach unter der 09221/6060.