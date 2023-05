Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

Rich­ter erlässt Haftbefehl

HOF. Am Sams­tag­abend kam es auf einer Fami­li­en­fei­er in der Leimit­zer Stra­ße zu einem Mes­ser­an­griff unter Gästen. Ein Rich­ter erließ Haft­be­fehl gegen einen 46-jäh­ri­gen tür­ki­schen Tat­ver­däch­ti­gen. Der sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag­abend kam es zwi­schen meh­re­ren Besu­chern einer Tauf­fei­er in einer Gast­stät­te zunächst zu ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zun­gen. Im Lau­fe der Strei­tig­keit hat ein 46-jäh­ri­ger aus Plau­en ein Mes­ser gezückt und damit zwei sei­ner männ­li­chen Kon­tra­hen­ten aus dem Land­kreis Hof (17 und 21 Jah­re alt) schwer ver­letzt. Zwei Ret­tungs­wa­gen brach­ten die Män­ner in ver­schie­de­ne Krankenhäuser.

Ein­satz­kräf­te der Hofer Poli­zei konn­ten den Tat­ver­däch­ti­gen noch am Tat­ort fest­neh­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter am Sonn­tag­mit­tag wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungs­de­likts Haft­be­fehl gegen den 46-jäh­ri­gen. Die­ser wur­de hier­auf­hin in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt verbracht.