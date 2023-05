End­spurt für Wett­be­werb „Ein kli­ma­freund­li­cher Sonn­tags­aus­flug im Land­kreis Kulm­bach – ent­decke Dei­ne Regi­on neu“ – 21. Mai 2023 Ende des Einreichungszeitraums

Der Wett­be­werb „Ein kli­ma­freund­li­cher Sonn­tags­aus­flug im Land­kreis Kulm­bach – ent­decke Dei­ne Regi­on neu“ geht in den End­spurt. Anläss­lich des ersten frei­wil­li­gen Auto­frei­en Sonn­ta­ges initi­iert, hat der Wett­be­werb zum Ziel, dass unse­re Regi­on zu Fuß oder mit dem Rad ent­deckt wer­den soll. Bit­te rei­chen Sie ihre Tour, die Sie am 7. Mai 2023 mit ihrer Fami­lie oder ihren Freun­den durch unse­ren Land­kreis unter­nom­men haben, bei uns ein.

Die Teil­nah­me ist aus­schließ­lich mit der Zusen­dung von Fotos, Tex­ten oder Rou­ten über den Link zu fol­gen­dem Online­for­mu­lar möglich:

https://​for​mu​la​re​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​f​o​r​m​c​y​c​l​e​/​f​o​r​m​/​p​r​o​v​i​d​e​/​3​2​52/

Der Ein­rei­chungs­zeit­raum begann am 7. Mai 2023 und endet nun am 21. Mai 2023. Die Tour muss im Land­kreis Kulm­bach lie­gen. Die 10 inter­es­san­te­sten Beschrei­bun­gen und Tou­ren wer­den durch eine Jury ermit­telt und mit einem Preis­geld von jeweils 50 Euro prä­miert. Die Preis­trä­ger wer­den in den Medi­en veröffentlicht.

Die Teil­nah­me­be­din­gun­gen sind auf der Home­page des Land­krei­ses unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de veröffentlicht.

Wir freu­en uns auf Ihre Teil­nah­me, für wei­te­re Fra­gen steht das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses unter flieger.​ingrid@​landkreis-​kulmbach.​de oder unter der 09221/707–148 ger­ne zur Verfügung.

Histo­rie

Am 7. Mai 2023 fand der erste frei­wil­li­ge Auto­freie Sonn­tag bei uns im Land­kreis Kulm­bach statt. Mobil unter­wegs zu Fuß oder mit dem Rad ist eine wun­der­vol­le Mög­lich­keit, unse­re Regi­on immer wie­der neu zu erkun­den. Beschau­li­che grü­ne Oasen in der Nach­bar­ge­mein­de mit dem Rad auf­su­chen oder mit den Nach­barn sich über Wan­der­rou­ten aus­tau­schen, die man noch nicht kennt, einen Sonn­tag ohne Auto oder Motor­rad mit Freun­den oder der Fami­lie zu ver­brin­gen kann sehr erhol­sam und auch auf­re­gend sein.