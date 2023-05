Auf dem Weg zur Kli­ma­neu­tra­li­tät in der Metropolregion

Wie kön­nen sau­be­re Tech­no­lo­gien den Wirt­schafts­stand­ort stär­ken und zur Kli­ma­neu­tra­li­tät bei­tra­gen? Wie kön­nen Unter­neh­men mit Cle­an­tech die­ses Ziel errei­chen? Mehr als 200 Teil­neh­men­de aus ganz Bay­ern kamen für einen Tag im Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park Hall­stadt bei Bam­berg zu einer Fach­kon­fe­renz rund um Cle­an­tech zusam­men, dar­un­ter der Wirt­schafts­mi­ni­ster und die Euro­pa­mi­ni­ste­rin des Frei­staats, Hubert Aiwan­ger und Mela­nie Huml. Über 30 hoch­ka­rä­ti­ge Red­ne­rin­nen und Red­ner infor­mier­ten über Neu­es aus der For­schung, gaben Ein­blicke in die Pra­xis oder wag­ten einen Blick in die Zukunft. In sechs Podi­ums­dis­kus­sio­nen dis­ku­tier­ten sie zudem das Zusam­men­spiel von Cle­an­tech mit Nach­hal­tig­keit, Künst­li­cher Intel­li­genz und Energieversorgung.

Die Indu­strie der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg befin­det sich mit­ten in einem her­aus­for­dern­den Wan­del. Um die ansäs­si­gen Unter­neh­men bei ihrer Trans­for­ma­ti­on zu unter­stüt­zen, braucht es gemein­sa­me Anstren­gun­gen, neue Geschäfts­mo­del­le und neue inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gien. Der Ver­an­stal­tungs­ort des Sum­mits, der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt im Land­kreis Bam­berg, steht sym­bo­lisch für den Wan­del: Wo einst Rei­fen her­ge­stellt wur­den, ent­steht eine Keim­zel­le für sau­be­re, grü­ne Innovationen.

Staats­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger beton­te: „Bay­ern soll zur Dreh­schei­be für Erneu­er­ba­re Ener­gien wer­den. Der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park ist ein per­fek­tes Bei­spiel für das Zusam­men­spiel zwi­schen Wis­sen­schaft und Wirt­schaft. Ober­fran­ken sen­det von hier ein Signal der Zukunft über die Regi­on hin­aus. Der Park bringt Öko­no­mie und Öko­lo­gie in einem per­fek­ten For­schungs­um­feld zusam­men, weil die­ser Ort für Fort­schritt steht. Hier wer­den die Kar­ten für die Zukunft gelegt, weil hier der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess der Mobi­li­tät aktiv ange­packt wird. Daher freut es mich, dass wir mit dem von der Regie­rung von Ober­fran­ken gewähr­ten ‚Vor­zei­ti­gen Maß­nah­men­be­ginn‘ nun beim künf­ti­gen Krea­tiv­fo­rum die Ampel auf grün gestellt haben. Das Krea­tiv­fo­rum soll die Basis für Kom­mu­ni­ka­ti­on und Wis­sens­aus­tausch für Mobi­li­täts­kon­zep­te, KI, Antriebs­sy­ste­me und nach­hal­ti­ge Tech­no­lo­gien der Zukunft bil­den. Es ist Anlauf­stel­le und kom­mu­ni­ka­ti­ves Zen­trum für den Wis­sens- und Technologietransfer.“

Der Sum­mit zeig­te, hier zie­hen alle an einem Strang. „Wir haben in der Metro­pol­re­gi­on sehr gute Vor­aus­set­zun­gen den Wan­del zur Kli­ma­neu­tra­li­tät zu beschleu­ni­gen: Mit star­ken Hoch­schu­len und füh­ren­den Unter­neh­men ver­fü­gen wir über geball­te Inno­va­ti­ons­kraft. Der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit bün­delt die vor­han­de­nen Netz­werk­struk­tu­ren und eta­bliert die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg als inter­na­tio­nal füh­ren­den Stand­ort für Cle­an­tech“, sag­te Johann Kalb, Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg und Rats­vor­sit­zen­der der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.

Peter Kel­ler, Geschäfts­füh­rer des Parks, hob das in der Regi­on vor­han­de­ne Know-how her­vor: „Wir müs­sen allen Kom­pe­ten­zen in Wis­sen­schaft und Wirt­schaft Raum geben ihre Poten­tia­le zu ent­fal­ten. Das ist auch der Grund­ge­dan­ke des Cle­an­tech Inno­va­ti­on Parks und des Pro­gramms des heu­ti­gen Tages. Nur so wird der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess unse­rer Wirt­schaft, hin zu zukunfts­fä­hi­gen Pro­duk­ten und Pro­zes­sen, gelin­gen.“ Dr. Mat­thi­as Kon­rad, Mit­glied der Geschäfts­lei­tung der Bay­ern Inno­va­tiv GmbH, erläu­ter­te: „Wir wol­len Cle­an­tech im Frei­staat vor­an­trei­ben, die Unter­neh­men in der Trans­for­ma­ti­on beglei­ten und so den Inno­va­ti­ons­stand­ort Bay­ern stär­ken. Das kön­nen wir nur gemein­sam. Der Sum­mit ist dabei ein wich­ti­ger Bau­stein, denn hier pro­fi­tie­ren alle Teil­neh­men­den von der gebün­del­ten Exper­ti­se, erhal­ten Impul­se für die Zukunft ihres Geschäfts und kön­nen sich über Bran­chen­gren­zen hin­weg aus­tau­schen und vernetzen.“

Geball­te Expertise

Der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit über­zeug­te mit einer gro­ßen Band­brei­te an fach­li­chem Know-how. Aus der For­schung berich­te­ten Wis­sen­schaft­ler der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, der Hoch­schu­le Coburg, der FAU Erlan­gen-Nürn­berg und dem Helm­holtz-Insti­tut Erlan­gen Nürn­berg für Erneu­er­ba­re Ener­gien. Füh­ren­de Fir­men wie BMW, Bro­se, Bosch, IBM, MAN Truck & Bus SE, Sie­mens und vie­le wei­te­re lie­ßen die Anwe­sen­den an Erkennt­nis­sen aus der Unter­neh­mens­rea­li­tät teilhaben.

„Der Sum­mit zeigt ein­drucks­voll, was die Metro­pol­re­gi­on ist: Ein Ort des Wis­sens, der Inno­va­ti­on und der Zukunfts­ge­wandt­heit. Hier for­schen und stu­die­ren an 21 Hoch­schu­len und knapp 50 For­schung­sein- rich­tun­gen tau­sen­de klu­ge Köp­fe. Ihre Ideen haben wir mit Wirt­schaft und Poli­tik zusam­men­ge­bracht. Nur so gelingt eine kli­ma­neu­tra­le Zukunft: Klu­ge Köp­fe ver­net­zen und ihnen ein moti­vie­ren­des, frucht­ba­res Umfeld bie­ten – das ist die Stär­ke der Metro­pol­re­gi­on“, sag­te Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Fach­li­cher Spre­cher des Forums Wis­sen­schaft der Metropolregion.

In zwei span­nen­den Podi­ums­dis­kus­sio­nen war­fen Exper­tin­nen und Exper­ten aus der Pra­xis einen Blick in die Zukunft. „Cle­an­tech for sus­tainable socie­ties – What’s next?“ – die­se Fra­ge erör­ter­ten Kar­sten Ped­ding­haus, Head of Advan­ced Sus­taina­bi­li­ty & Fun­ding der BMW AG, Pro­fes­sor Dr. Ste­fan Nie­ssen, Head of Tech­no­lo­gy Field der Sie­mens AG und Dr. Ste­fan Schmitz, Tech­ni­scher Werk­lei­ter der Robert Bosch GmbH, Werk Bam­berg. Wie Künst­li­che Intel­li­genz und Cle­an­tech die Zukunft gestal­ten wer­den, dis­ku­tier­ten Phil­ipp Schal­la von IBM und Cle­mens Deresch­ke­witz von der Glen Dim­plex Deutsch­land GmbH, gemein­sam mit Dr. Rudolf Felix der PSI FLS Fuz­zy Logik & Neu­ro Syste­me GmbH und Jonas Sza­lan­c­zi, dem Geschäfts­füh­rer der nAIxt Tech­no­lo­gies GmbH.

Am Nach­mit­tag konn­ten die Teil­neh­men­den aus inspi­rie­ren­den Fach­vor­trä­gen auf der einen Büh­ne und span­nen­den Podi­ums­dis­kus­sio­nen auf der ande­ren wäh­len. Für Qua­li­tät und Abwechs­lungs­reich­tum sorg­te der Mix aus hoch­ka­rä­ti­gen Red­ne­rin­nen und Red­nern aus For­schung und Indu­strie. Sie wid­me­ten sich mit wis­sen­schaft­li­cher Exper­ti­se und pra­xis­na­hem Know-how den Aus­wir­kun­gen der Elek­tro­mo­bi­li­tät, den neue­sten Ent­wick­lun­gen zu elek­tri­fi­zier­ten Stra­ßen, der Was­ser­stoff­tech­no­lo­gie und dem The­ma Nach­hal­tig­keit. Auch die Ener­gie­ver­sor­gung von mor­gen spiel­te eine gro­ße Rolle.

Mela­nie Huml, die Euro­pa­mi­ni­ste­rin des Frei­staats, beton­te: „Ich hal­te nichts von ideo­lo­gisch gelenk­ten Denk­ver­bo­ten und einer ‚Tech­nik-Aus­schlie­ße­ri­tis‘. Unser gemein­sa­mer Ansatz in Bay­ern ist dezi­diert die Tech­no­lo­gie-Offen­heit. Glück­wunsch an die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, die sich gera­de auf dem Gebiet Cle­an­tech zu einer Kom­pe­tenz­re­gi­on ent­wickelt. Sie lei­stet dadurch einen effek­ti­ven Bei­trag zur Bekämp­fung des Kli­ma­wan­dels und zur Errei­chung unse­rer Kli­ma­zie­le. Und sie legt dadurch die Grund­la­ge für eine nach­hal­ti­ge wirt­schaft­li­che Wert­schöp­fung und für zukunfts­fä­hi­ge Arbeits­plät­ze in der Regi­on. Ein Para­de­bei­spiel dafür ist der Tagungs­ort, der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt. Des­halb sind die knapp 20 Mil­lio­nen Euro, die der Frei­staat hier inve­stiert, gut ange­leg­tes Geld.“

Mit Cle­an­tech den Wirt­schafts­stand­ort Bay­ern stärken

Die regio­na­le Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Poli­tik zu ver­net­zen, über neue­ste Ent­wick­lun­gen zu infor­mie­ren und gemein­sam nach­hal­ti­ge Tech­no­lo­gien vor­an­zu­trei­ben, das waren die vor­ran­gi­gen Zie­le des Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit. Schließ­lich ist Cle­an­tech – frei über­setzt „sau­be­re Tech­no­lo­gien“ – nicht nur für ein nach­hal­ti­ges und kli­ma­neu­tra­les Mor­gen essen­zi­ell, son­dern auch ein bedeu­ten­der Bau­stein für die Zukunft der baye­ri­schen Wirt­schaft und der gesam­ten Regi­on. Auf dem Sum­mit wur­de erneut deut­lich, wie wich­tig dafür der Schul­ter­schluss von Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Poli­tik ist. Dem­entspre­chend inten­siv nutz­ten die Teil­neh­men­den die Gele­gen­heit zum per­sön­li­chen Erfah­rungs­aus­tausch und Netzwerken.

Drei Part­ner – ein Ziel

Der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit ist eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung des von Bay­ern Inno­va­tiv neu gegrün­de­ten Cle­an­tech Clu­sters, der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg sowie des Cle­an­tech Inno­va­ti­on Parks.

Pro­jekt „Cle­an­Tech-Kom­pe­tenz: Acce­le­ra­tor Kli­ma­neu­tra­li­tät in der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg“

Das Pro­jekt hat das Ziel, den Wan­del zur Kli­ma­neu­tra­li­tät in der Regi­on zu beschleu­ni­gen. Die Eta­blie­rung des Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mits als zen­tra­le Prä­sen­ta­ti­ons­platt­form für nach­hal­ti­ge und inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gien in der Metro­pol­re­gi­on ist eine von drei Pro­jekt­maß­nah­men. Der „Acce­le­ra­tor Kli­ma­neu­tra­li­tät“ zielt dar­auf ab, die Trans­for­ma­ti­on zur Elek­tro­mo­bi­li­tät und die Ver­sor­gung mit grü­ner Ener­gie zu beschleu­ni­gen, Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt, das vom Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um mit 450.000 Euro geför­dert wird, unter www​.metro​pol​re​gi​onnuern​berg​.de/​c​l​e​a​n​t​ech

Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park

Der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt bei Bam­berg soll als Keim­zel­le für grü­ne Mobi­li­tät und Inno­va­ti­on eine nach­hal­ti­ge und kli­ma­neu­tra­le Zukunft ermög­li­chen. Dadurch und in Kom­bi­na­ti­on mit den erst­klas­si­gen Hoch­schu­len und star­ken Unter­neh­men der Regi­on ent­wickelt sich die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg aktu­ell zu einem füh­ren­den Stand­ort für Cleantech.

Cle­an­tech Clu­ster der Bay­ern Inno­va­tiv GmbH

Das neu gegrün­de­te Clu­ster führt Unter­neh­men an moder­ne Tech­no­lo­gien aus dem Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park her­an und ver­netzt Wirt­schaft und Wis­sen­schaft, um die Regi­on und damit den Inno­va­ti­ons­stand­ort Bay­ern zu stärken.