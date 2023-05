Ab Mitt­woch, den 31.05.2023, 7.00 Uhr muss die B 289 bei Main­leus wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten voll gesperrt wer­den. Die Fahr­bahn wird auf­grund des fort­ge­schrit­te­nen Ver­schlei­ßes der Fahr­bahn­deck­schicht erneu­ert. Sie wird abge­fräst und durch einen neu­en lärm­min­dern­den Fahr­bahn­be­lag ersetzt. Die Bau­strecke beginnt vor der Ein­mün­dung Mainleus/​Ost und endet bei Burg­haig an der Weinbrücke.

Die Fahr­bahn­erneue­rung der Bun­des­stra­ße 289 wird in zwei Bau­ab­schnit­te auf­ge­teilt, damit die Erreich­bar­keit von Sei­den­hof und des­sen Gewer­be­ge­biet immer über eine Sei­te der B 289 gewähr­lei­stet wird. Der erste Bau­ab­schnitt beginnt kurz vor der Ein­mün­dung Mainleus/​Ost und endet vor der Ein­mün­dung Seidenhof/​Gewerbegebiet. Im ersten Bau­ab­schnitt ist Sei­den­hof und des­sen Gewer­be­ge­biet nur noch aus Rich­tung Kulm­bach anfahr­bar. Die Sanie­rung des ersten Bau­ab­schnit­tes wird vom 31.05.2023 bis zum 06.06.2023 andauern.

Der zwei­te Bau­ab­schnitt beginnt nach der Ein­mün­dung Seidenhof/​Gewerbegebiet und endet bei Burg­haig an der Wein­brücke. Hier ist die Erreich­bar­keit von Sei­den­hof und des­sen Gewer­be­ge­biet nur noch aus Rich­tung Main­leus mög­lich. Der zwei­te Bau­ab­schnitt beginnt am 07.06.2023 und endet vor­aus­sicht­lich am 15.06.2023.

Mit Beginn der Voll­sper­rung, die für bei­de Bau­ab­schnit­te und über die gesam­te Bau­zeit gilt, wird der Ver­kehr der B 289 groß­räu­mig bei Hoch­stadt am Main über die B 173 – Küps – Kro­nach – B 85 – Kirch­leus nach Kulm­bach auf die B 289 umge­lei­tet. Aus der Gegen­rich­tung wird der Ver­kehr ent­spre­chend ent­ge­gen­ge­setzt umge­lei­tet. Die not­wen­di­gen Arbei­ten wer­den von der Fir­ma STRA­BAG aus Neu­dros­sen­feld ausgeführt.

Für die wäh­rend der Bau­zeit auf­tre­ten­den unver­meid­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet das Staat­li­che Bau­amt Bay­reuth um Verständnis.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bay​ern​in​fo​.de

STAAT­LI­CHES BAU­AMT BAYREUTH