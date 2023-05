Ver­gan­ge­nen Sams­tag sorg­ten die Kraft­drei­kämp­fer des AC Bava­ria Forch­heim für Span­nung. In hei­mi­schen Hal­len muss­ten sich die Ath­le­ten des ACB gemein­sam mit den Ath­le­ten des ESV Mün­chen-Neu­au­bing in der drit­ten Run­de der Bun­des­li­ga bewei­sen. Für die Kampf­ge­mein­schaft Forch­heim-Mün­chen ging es um den Final­ein­zug und Miri­am Ker­sel, Rene Scher­tel, Tho­mas Star­k­lauf und Jakob Maxl war eines klar: Um das Fina­le zu errei­chen, muss der Wett­kampf per­fekt lau­fen – und die Kon­kur­renz auf den ande­ren Schau­plät­zen muss eben­falls mitspielen.

Miri­am Ker­sel hat­te zunächst leich­te Schwie­rig­kei­ten in den Wett­kampf zu fin­den. Nach einem gül­ti­gen Erst­ver­such gelang es ihr aber schließ­lich, 202,5 Kilo­gramm gül­tig zu beu­gen. Mit 112,5 Kilo­gramm im Bank­drücken und einer blitz­saube­ren Serie mit maxi­mal 170 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben erreicht sie eine Gesamt­lei­stung von 485 Kilo­gramm und wich­ti­ge 515 Wett­kampf­punk­te für das Team Forchheim-München.

Einen bei­na­he makel­lo­sen Wett­kampf lie­fer­te Tho­mas Star­k­lauf. Zwar war auch bei ihm der erste Ver­such der Knie­beu­ge ungül­tig, alle wei­te­ren der ins­ge­samt neun Wett­kampf­ver­su­che in den drei Dis­zi­pli­nen wur­den von den Kampf­rich­tern jedoch posi­tiv gewer­tet. Somit knackt Star­k­lauf mit 805 Kilo­gramm Gesamt­lei­stung (Knie­beu­ge 310 / Bank­drücken 192,5 / Kreuz­he­ben 302,5) die lang ersehn­te 800er Mar­ke und steu­ert zudem 487 Punk­te zur Team­wer­tung bei.

Wei­te­re wich­ti­ge 420 Punk­te für das Team­kon­to stam­men von Rene Scher­tel mit einer Gesamt­lei­stung von 745 Kilo­gramm. Begon­nen bei 270 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge zeigt auch er anschlie­ßend eine tadel­lo­se Serie im Bank­drücken mit maxi­mal 215 Kilo­gramm. Abge­run­det wird sein Wett­kampf von 260 Kilo­gramm im Kreuzheben.

Für Jakob Maxl lief der Wett­kampf lei­der nicht wie erhofft. In der Knie­beu­ge ver­such­te er sich an 270, 275 und letzt­lich 280 Kilo­gramm, die Kampf­rich­ter waren aber lei­der mit kei­nem der drei Ver­su­che zufrie­den. Daher wur­de er vom Wett­kampf dis­qua­li­fi­ziert und konn­te kei­ne Punk­te mehr beitragen.

Im Gesamt­ergeb­nis steht die KG Forch­heim-Mün­chen an die­sem drit­ten Wett­kampf­tag der Bun­des­li­ga im Kraft­drei­kampf mit 1.422 Punk­ten auf dem zwei­ten Platz der Tages­wer­tung, nur rund 50 Punk­te feh­len auf den ersten Platz. 50 Punk­te, die auch in der Gesamt­wer­tung wort­wört­lich hät­ten Gold wert sein kön­nen, denn auch hier feh­len dem Team Forch­heim-Mün­chen die­se Punk­te auf den ersehn­ten sech­sten Platz, wel­cher das Final­ticket bedeu­tet hät­te. Doch somit beschließt die Kampf­ge­mein­schaft Forch­heim-Mün­chen die Sai­son auf Platz 7 und kann sich nun auf die wei­te­ren anste­hen­den Wett­kämp­fe konzentrieren.

Einer der wich­tig­sten hier­von, die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft im Kraft­drei­kampf, wird der AC Bava­ria die­ses Jahr sogar in Forch­heim aus­tra­gen. Am Wochen­en­de des 30. Sep­tem­bers und 1. Okto­bers begrüßt der ACB erwar­tungs­ge­mäß über 100 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten in der Ehren­bürg Hal­le in Forch­heim, die dort um baye­ri­sche Rekor­de und die Qua­li­fi­ka­ti­on zur Deut­schen Mei­ster­schaft im näch­sten Jahr kämp­fen. Besu­cher sind natür­lich herz­lich will­kom­men, sich die­ses zwei­tä­gi­ge Kraft­sport­spek­ta­kel live anzu­se­hen. Wei­te­re Infos wer­den in den näch­sten Wochen unter ande­rem auf den Social-Media-Kanä­len des AC Bava­ria folgen.