Unter dem Mot­to „Als Luis durch die Zeit sprang“ bie­tet die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth am Don­ners­tag, 25. Mai, von 15 bis 17 Uhr, in der Black Box des RW21 eine Lesung und einen Work­shop Zeich­nen für Kin­der ab acht Jah­ren an. Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach statt.

Autorin Andrea Ewert und Illu­stra­to­rin Nadi­ne Lie­sse lesen aus „Als Luis durch die Zeit sprang“, expe­ri­men­tie­ren und geben im Anschluss einen Work­shop zum Zeichnen.

Ach­tung: Beim Zeit­rei­sen sind Kopf und Füße am Kör­per zu belas­sen! Nicht aus­stei­gen, bis der Ziel­ort erreicht ist! An Zeit­rei­sen hat Luis noch nie vie­le Gedan­ken ver­schwen­det. Erstens, weil es natür­lich über­haupt nicht geht, und zwei­tens, wen soll­te er schon besu­chen wol­len? Doch dann fin­det er eine alte Kiste am Stra­ßen­rand und in ihr Bil­der und Brie­fe über einen der berühm­te­sten For­scher der Ver­gan­gen­heit: Alex­an­der von Hum­boldt. Wie­so hat die­ser Frem­de genau den­sel­ben Ses­sel wie sein Opa? Als Luis den Ses­sel genau­er unter­sucht, reißt es ihn von den Socken. Und plötz­lich steht er im Büro des For­schers – gan­ze zwei Jahr­hun­der­te vor sei­ner eige­nen Zeit.

Eine Anmel­dung ist bis Diens­tag, 23. Mai, unter info@​humboldt-​kulturforum.​de oder tele­fo­nisch unter 09241 4858592 mög­lich. Um Mit­nah­me eines Blocks oder Hef­tes, von Blei­stif­ten und Bunt­stif­ten wird gebeten.