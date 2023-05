Wie­der ein­mal fin­det am 3.6.23 in Forch­heim eine Spen­den­ak­ti­on von ‚Bian­cas Augen­blicke‘ Bian­ca Ehrich statt. Wie auch die letz­ten Male, kom­men 13 Dienst­lei­ster zusam­men, die ihre Waren auf dem Markt anbie­ten. Die Ein­nah­men des Essens- und Geträn­ke­ver­kaufs sowie aus wei­te­ren klei­ne­ren Aktio­nen, wer­den die­ses Mal dem ‚Kin­der- und Jugend­hospitz ‚Ster­nen­zelt‘ in Bam­berg gespendet.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bian​cas​-augen​blicke​.de.