Am heu­ti­gen Sonn­tag, den 21.05.2023 sind die Spie­gel­au Bats zu Gast auf dem Rhi­nos Field beim ASV Her­zo­gen­au­rach e.V.. Für die Her­zo Rhi­nos Seni­ors ist es das zwei­te Heim­spiel der Sea­son und das Team möch­te nach zwei Aus­wärts­spie­len in Fol­ge an den Sieg aus dem letz­ten Heim­spiel gegen die Ans­bach Grizz­lies anknüp­fen. Die Spie­gel­au Bats kom­men dabei mit zwei Sie­gen und einer Nie­der­la­ge aus drei Spie­len im Gepäck an den Wei­hers­bach. Es ist also davon aus­zu­ge­hen, dass die Bats dem­entspre­chend moti­viert in das Spiel gehen. Die Rhi­nos muss­ten sich in den bei­den letz­ten Spie­len jeweils geschla­gen geben. Nun möch­te das Team den Heim­vor­teil nut­zen und mit der Unter­stüt­zung der hei­mi­schen Fans die nega­tiv Serie been­den und auf die Sie­ges­stra­ße zurückkehren.

Der Geg­ner aus Spie­gel­au hat das erste Spiel in der lau­fen­den Sai­son knapp mit 20:26 nach Ver­län­ge­rung gegen die Lands­hut Black Knights ver­lo­ren. Dem Team aus dem Süden Bay­erns gelan­gen jedoch in der Fol­ge zwei deut­li­che Sie­ge gegen die Ingol­stadt Maniacs (62:00) und die Ans­bach Grizz­lies (26:00). In der Tabel­le ste­hen die Bats damit auf dem drit­ten Platz und somit einen Platz vor den Her­zo Rhi­nos, die sich aktu­ell auf dem vier­ten Platz der Tabel­le, vor den Ingol­stadt Maniacs und den Ans­bach Grizz­lies befin­den. Mit einem Sieg haben die Nas­hör­ner die Mög­lich­keit, den Abstand zu den Maniacs zu ver­grö­ßern und sich eine gute Aus­gangs­po­si­ti­on für das Aus­wärts­spiel am 28.05.2023 in Ingol­stadt zu sichern.

Das Team wird die Woche vor dem Game­day zur inten­si­ven Vor­be­rei­tung nut­zen, um an den Klei­nig­kei­ten zu arbei­ten, die aktu­ell noch für den Erfolg feh­len. Da das Spiel vor hei­mi­scher Kulis­se auf dem Rhi­nos Field statt­fin­det, sind Coa­ches und Spie­ler zusätz­lich moti­viert, den Fans ein span­nen­des Spiel zu bie­ten. Auch neben dem Feld wird eini­ges gebo­ten sein. So sor­gen die zahl­rei­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer am Grill und Geträn­ke­ver­kauf für das leib­li­che Wohl der Zuschau­er. Zusätz­lich ist der Part­ner der Rhi­nos, Her­zo Gin wie­der mit einem Stand ver­tre­ten an dem man die Pro­duk­te in Form von Cock­tails testen kann und als beson­de­res High­light besucht das Pro­mo­ti­on Team von Red­Bull das Heim­spiel am Weihersbach.

Die Her­zo Rhi­nos Seni­ors freu­en sich auf einen span­nen­den Foot­ball­nach­mit­tag zusam­men mit den Fans auf dem Rhi­nos Field. Kick­off zum Spiel ist wie gewohnt um 15:00 Uhr und bereits ab 13:30 Uhr beginnt der Ein­lass. So haben die Zuschau­er genü­gend Zeit, sich die besten Plät­ze für das Spiel zu sichern. Tickets zum Spiel gibt es an der Tageskasse.