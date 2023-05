Auf­grund der Ver­an­stal­tung „inter­na­tio­na­les figuren.theater.festival“ ist die nörd­li­che Erlan­ger Innen­stadt am Sams­tag, 20. Mai 2023, im Bereich der Haupt­stra­ße zwi­schen Engelstra­ße und Heu­waag­stra­ße für den Gesamt­ver­kehr gesperrt.

Regio­nal­bus­li­ni­en fah­ren Bus­bahn­hof an

Die Hal­te­stel­len „Alt­stadt­markt“ und „Mar­tin Luther Platz“ sowie „Erlan­gen Bahn­hof“ müs­sen in die­sem Zeit­raum für die Bus­li­ni­en 205, 253 sowie 254 ent­fal­len. Auf­grund der Umlei­tung fah­ren die Bus­se direkt den „Bus­bahn­hof“ hin­ter dem Bahn­hof als Ersatz­halt an. Die Hal­te­stel­le „Arca­den“ ent­fällt für die Lini­en 205 sowie 253 in Fahrt­rich­tung Höch­stadt bzw. Buben­reuth. Die Bus­li­nie 252 fährt eine ent­spre­chen­de Umlei­tung über die Uni­ver­si­täts­stra­ße und kann daher eben­falls die Hal­te­stel­len „Alt­stadt­markt“ und „Mar­tin-Luther-Platz“ an die­sem Tag nicht anfah­ren. Für die Regio­nal­bus­li­nie 202 ent­fällt zusätz­lich die Hal­te­stel­le „Huge­not­ten­platz“. Hier wird eben­falls direkt der „Bus­bahn­hof“ als Hal­te­stel­le angefahren.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt bit­tet alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.