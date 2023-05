Robert Alan „Streu­ner“

FR., 19.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Robert Alan kam in einer Hüpf­burg zur Welt. Sei­ne Mut­ter ist der Urknall. Sein Vater taub. Robert Alan woll­te immer schon Come­di­an wer­den. Lang bevor er spre­chen konn­te, hat er sei­ne ersten Gags erzählt…die hat damals aber auch schon kei­ner ver­stan­den. Heu­te ist Robert Alan ein gut­aus­se­hen­der, extrem lusti­ger, unglaub­lich char­man­ter, beschei­de­ner Enter­tai­ner, der kein Freund von Super­la­ti­ven ist und sei­ne Pres­se­tex­te schon lan­ge nicht mehr selbst ver­fasst. Dafür fehlt mir ein­fach die Zeit! Lass auch du dich von sei­nen Raub­tier-ähn­li­chen Tanz-Moves, unter­malt von schmis­si­gen Beats und einer von Scho­ko­la­de über­zo­ge­nen Stim­me ver­zau­bern. Kurz gesagt: Ver­brin­ge einen Abend mit Robert Alan auf sei­ner „Streuner“-Tour und wer­de ein bes­se­rer Mensch!

Streu­ner – ein Abend für den Feuil­le­ton und die Katz.

Hein­rich del Core „Glück g´habt!““

SA., 20.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

„GLÜCK g’habt!“ – hat Hein­rich Del Core in der letz­ten Zeit häu­fig – und genau das gibt er in sei­nem neu­en Pro­gramm zum Besten. Hein­rich Del Core nimmt uns erneut mit auf eine Rei­se durch den All­tag – abso­lut skur­ril, all­tags­taug­lich und irr­wit­zig zugleich. In sei­nem Hand­ge­päck hat er neue, herr­lich komi­sche Geschich­ten, unzäh­li­ge Lacher und eine Men­ge an Humor dabei …und sei­ne Schu­he! Sei­ne roten Schuhe!

Der hal­be Rest­ita­lie­ner ver­steht es mit sei­ner sym­pa­thi­schen, schwä­bi­schen Leich­tig­keit die All­tag­si­tua­tio­nen so detail­ge­treu wie­der­zu­ge­ben, dass das Publi­kum sofort in sei­nem Bann gezo­gen wird und sei­nem Charme nicht aus­kommt. Ein unver­gleich­li­cher Mix aus Situa­ti­ons­ko­mik, Cha­ris­ma und Sprach­witz. Mit Hein­rich Del Core tref­fen sich Ita­li­en, Deutsch­land, Come­dy und Kabarett.

Dies­mal dreht sich alles rund ums Glück ‑der Italo-Schwa­be macht kei­nen Halt vor Poli­zei­kon­trol­len und Sau­na­be­su­chen. Auch was es mit der Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung beim Sex in Schwe­den auf sich hat wird in sei­ner unnach­ahm­li­chen Art erläu­tern. Selbst sei­ne Urlaubs­er­leb­nis­se und Bahn­fahr­ten bis hin zur Darm­spie­ge­lung wer­den nicht ausgelassen.

Eins ist sicher – Das Publi­kum wird wei­ter­hin mit wah­ren Bege­ben­hei­ten des All­tags einen gan­zen Abend lang bestens unterhalten!

Klaus Karl-Kraus „Ker­wa Gschmarri“

MI., 24.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Was gibt’s denn Schö­ne­res, als auf anner Bier­bank unter einem Blät­ter­dach, vor aaner frisch eig­schen­da Maß Bier zu hoggn, und über Gott und die Welt zu schmarrn. Wenn’s sei muss, leffst mit der „Fämi­lie“ nu zu die Karus­sell: Des Fei­er­wehr­au­to auf’n Kin­der­ka­rus­sell gibt’s ja nu immer. Tust los’n; obacht, wennsd Pech hast, gwinnst. Und dann hoggsd di end­li wid­der hi zu dei­ner Maß. Denkst zurück an dei­ne Ersch­te Brunft auf der Ker­wa. Und Schluck für Schluck erlebst du die Frän­ki­schen Suff-Stufn: Sei­er, Dam­bers, Qualm, Durchblicker.

In sei­nem Kaba­rett-Pro­gramm „Ker­wa Gschmar­ri“ zeigt „KKK“ die Frän­ki­sche Ker­wa, wie Sie sie no nie gsehn ham! Und des Beste: Des ver­steh­na net bloß Aboridschinell.

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​ter​fi​f​yt​fif​ty​.de.