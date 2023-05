Eine gut besuch­te Kreis­ju­gend­ring-Früh­jahrs­voll­ver­samm­lung ver­zeich­ne­te Hei­ke Lei­pold. Wesent­li­che Punk­te auf der Tages­ord­nung waren die Arbeits­be­rich­te sowie die Jah­res­rech­nung 2022.

Die Vor­sit­zen­de Hei­ke Lei­pold war sicht­lich erfreut, die stimm­be­rech­tig­ten Dele­gier­ten der Ver­ei­ne und Ver­bän­de aus dem Land­kreis Lich­ten­fels, die anwe­sen­den Gäste sowie die Vor­sit­zen­de des Bezirks­ju­gend­rin­ges Ober­fran­ken Katha­ri­na Stu­ben­rauch begrü­ßen zu dürfen.

Nach­dem Katha­ri­na Stu­ben­rauch ein kur­zes Gruß­wort sprach und über Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen des Baye­ri­schen Jugend­rin­ges sowie des Bezirks­ju­gend­rin­ges Ober­fran­ken infor­mier­te, skiz­zier­te Hei­ke Lei­pold die Frei­zeit­an­ge­bo­te auf, wel­che der Kreis­ju­gend­ring 2022 anbot. Sie beton­te, dass das Kreis­ju­gend­fest trotz der Hit­ze ein vol­ler Erfolg war. Eben­so zog die KJR-Vor­sit­zen­de eine posi­ti­ve Bilanz der Spie­le­te­ster-Akti­on, wel­che an Stel­le der Spie­le­mes­se ange­bo­ten wurde.

Der Bericht über die Finan­zen wur­de von Geschäfts­füh­re­rin Nadi­ne Töff­lin­ger kurz gefasst. Im Namen der Vor­stand­schaft bedank­te sich Hei­ke Lei­pold für den jähr­li­chen Zuschuss durch den Land­kreis Lich­ten­fels, wodurch Aktio­nen und eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung von Ver­ei­nen und Ver­bän­den erst ermög­licht wer­den. Kas­sen­prü­fer Mat­thi­as Frie­de­wald beschei­nig­te eine vor­bild­li­che Kas­sen­füh­rung und die Vor­stand­schaft wur­de ein­stim­mig entlastet.

Wei­te­rer The­men­punkt der Ver­samm­lung war das Bun­des­pro­gramm Demo­kra­tie leben!, wel­ches von Vor­stands­mit­glied Frank Gerst­ner vor­ge­stellt wur­de. „Unse­re Demo­kra­tie muss jeden Tag neu mit Leben gefüllt wer­den. Sie braucht Men­schen, die demo­kra­ti­sche Kul­tur leben, sie erhal­ten und gestal­ten. Um die­se Men­schen zu stär­ken, gibt es das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“, so Gerst­ner. Mit­tels des Bun­des­pro­gram­mes soll das demo­kra­ti­sche Enga­ge­ment vor Ort geför­dert und die Zivil­ge­sell­schaft gestärkt wer­den. Die Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le, bei wel­cher unter

demokratieleben@​kvlichtenfels.​brk.​de Pro­jekt­an­trä­ge ein­ge­reicht wer­den kön­nen, ist im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in Michel­au angesiedelt.

Sowohl Rebek­ka Gold, Stam­mes­lei­te­rin der Roy­al Ran­gers 305 Lich­ten­fels, als auch Tino Scham­ber­ger, Kreis­ju­gend­feu­er­wehr­wart, beauf­trag­ten die Vor­stand­schaft die der­zei­ti­gen KJR-För­der­richt­li­ni­en zur Bezu­schus­sung von Ober­be­klei­dung zu über­ar­bei­ten bzw. zu erweitern.

Zum Ende der Ver­an­stal­tung macht Hei­ke Lei­pold die anwe­sen­den Dele­gier­ten auf die am 25. Novem­ber statt­fin­den­de Spie­le­mes­se auf­merk­sam. Zudem erläu­ter­te sie, dass sich der Baye­ri­sche Jugend­ring für die Her­ab­set­zung des Wahl­al­ters in Bay­ern auf 16 Jah­re ein­set­ze, wes­halb ein Volks­be­geh­ren initi­iert wer­den sol­le. Die dazu­ge­hö­ri­ge Unter­schrif­ten­li­ste kann ab sofort in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rin­ges abge­holt wer­den. Unter­schrifts­be­rech­tigt sei­en voll­jäh­ri­ge Per­so­nen und für jede Gemein­de sei ein eige­ner Unter­schrif­ten­bo­gen erforderlich.

Bevor die KJR-Vor­sit­zen­de die Ver­samm­lung been­de­te, wur­den die anwe­sen­den Dele­gier­ten und Gäste zur Herbst­voll­ver­samm­lung, wel­che am 04. Dezem­ber im Stadt­schloss in Lich­ten­fels statt­fin­det, eingeladen.