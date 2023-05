Die BRK-Was­ser­wacht im Land­kreis Lich­ten­fels freut sich über frisch aus­ge­bil­de­te „Was­ser­ret­ter im Was­ser­ret­tungs­dienst“. Die­se hoch­wer­ti­ge und umfang­rei­che Aus­bil­dung absol­vier­ten in den letz­ten Mona­ten 13 ehren­amt­lich Akti­ve im Roten Kreuz. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bestan­den sie alle erfolg­reich die abschlie­ßen­de Prü­fung und dür­fen sich jetzt „Was­ser­ret­ter“ nennen.

Was­ser­ret­ter kom­men bei der Ret­tung von Per­so­nen im, unter und am Was­ser zum Ein­satz. Sie ver­sor­gen ver­letz­te und in Not gera­te­ne Per­so­nen, suchen Ver­miss­te, ber­gen Lei­chen und auch Fahr­zeu­ge. Dabei benut­zen sie hoch­wer­ti­ges tech­ni­schen Gerät, wie Ret­tungs­boo­te und Tauch­aus­rü­stung, aber auch medi­zi­ni­sches Mate­ri­al. Die Qua­li­fi­ka­ti­on als Was­ser­ret­ter ist auch eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für wei­ter­füh­ren­de BRK-Fach­aus­bil­dun­gen, wie bei­spiels­wei­se Boots­füh­rer, Tau­cher oder Einsatzleiter.

Min­de­stens 64 Unter­richts­ein­hei­ten – auf­ge­teilt in theo­re­ti­schen Unter­richt und prak­ti­sche Übung – umfasst die Aus­bil­dung zum Was­ser­ret­ter. Nach dem Theo­rie­teil, der als Online-Schu­lung durch­ge­führt wur­de, konn­ten an den ver­gan­ge­nen Wochen­en­den die neu­en Kennt­nis­se prak­tisch ein­ge­übt wer­den. Der BRK-Aus­bil­der Flo­ri­an Geh­rin­ger schul­te dabei gemein­sam mit dem Aus­bil­der-Anwär­ter Jere­mi­as Felix und wei­te­ren ehren­amt­li­chen Rot­kreuz-Hel­fern/in­nen die Teilnehmer/​innen in The­men, wie bei­spiels­wei­se Eva­ku­ie­rung im Hoch­was­ser­fall, Eis­ret­tung, Nacht­su­che und Not­arzt-Unter­stüt­zung. Auch der Umgang mit dem Motor­ret­tungs­boot, das Tauch­un­fall­ma­nage­ment und die Fließ­was­ser­ret­tung wur­den als Fall­bei­spie­le unter rea­li­sti­schen Bedin­gun­gen in Ebens­feld vermittelt.

„Unse­re Schu­lungs­teil­neh­mer waren sehr moti­viert und es freut mich, dass sie alle so toll mit­ge­macht haben. Gera­de in der heu­ti­gen Zeit, in der es für vie­le Men­schen nur dar­um geht, die Frei­zeit mög­lichst unter­halt­sam zu gestal­ten, ist es alles ande­re als selbst­ver­ständ­lich, sich als Hel­fer für die All­ge­mein­heit aus­bil­den zu las­sen. Umso mehr freue ich mich über den erfolg­rei­chen Ver­lauf der Aus­bil­dung und das tol­le Enga­ge­ment unse­rer Akti­ven“, so BRK-Aus­bil­der Flo­ri­an Gehringer.

Der Vor­sit­zen­de der BRK-Kreis­was­ser­wacht im Land­kreis Lich­ten­fels, Oli­ver Nau­mann, zeig­te sich eben­falls zufrie­den mit der gelun­ge­nen Aus­bil­dung: „Mein beson­de­rer Dank gilt unse­ren Aus­bil­dern und Hel­fern mit Flo­ri­an Geh­rin­ger an der Spit­ze, ohne die eine sol­che Aus­bil­dung nicht mög­lich wäre. Es ist toll, wenn sich jun­ge Men­schen für die All­ge­mein­heit enga­gie­ren und in der Was­ser­ret­tung aus­bil­den las­sen. Das geht aber nur, wenn moti­vier­te und qua­li­fi­zier­te Fach­leu­te, wie Flo­ri­an Geh­rin­ger, Jere­mi­as Felix und unse­re übri­gen Was­ser­wacht­ler ihre Frei­zeit nut­zen, um ihr Wis­sen und Kön­nen wei­ter­zu­ge­ben. Das hat hier wun­der­bar funk­tio­niert und unse­re Bevöl­ke­rung pro­fi­tiert von wei­te­rer qua­li­fi­zier­ter Hil­fe im Notfall.“

Den erfolg­rei­chen Abschluss des anstren­gen­den letz­ten Aus­bil­dungs- und Prü­fungs­wo­chen­en­des fei­er­ten die Rotkreuzler/​innen in bester Was­ser­wacht-Tra­di­ti­on mit einem drei­fach schal­len­den „Patch nass!“.

Die neu­en Was­ser­ret­ter im Land­kreis Lichtenfels:

Katha­ri­na Bert­hold, Chri­sti­an Brin­schwitz, Fran­zis­ka Brin­schwitz, Hei­di Epp­ler, Jona­than Epp­ler, Simon Rudolph und Vin­cent Schnapp (alle BRK-Was­ser­wacht Alten­kunst­adt), Mat­ti­as Arneth und Simon Kraus (BRK-Was­ser­wacht Bad Staf­fel­stein), Domi­nik Küf­ner (BRK-Was­ser­wacht Ebens­feld), Anika Gäber­lein, Chri­sti­na Kolb und Domi­nik Schmidt (BRK-Was­ser­wacht Redwitz).