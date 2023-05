Neue Aus­ga­be­stel­le der Kul­tur­ta­fel Coburg in der Stadtbücherei

Die Kul­tur­ta­fel Coburg bie­tet Per­so­nen mit nied­ri­gen Ein­künf­ten die Mög­lich­keit, am kul­tu­rel­len Leben der Stadt und des Land­krei­ses kosten­los teil­zu­neh­men. Ob Besu­che in den Kunst­samm­lun­gen für Fami­li­en, Kar­ten für Spie­le des HSC oder Kino­gut­schei­ne: das Ange­bot der Kul­tur­ta­fel ist viel­fäl­tig. Der Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg hat aktu­ell eini­ge Kar­ten für die Kon­zer­te von Lea und Sting auf dem Schloss­platz zur Ver­fü­gung gestellt.

Immer mitt­wochs von 10 bis 12 Uhr kön­nen ab sofort Kar­ten, Infor­ma­tio­nen, Gut­schei­ne oder der Aus­weis für die Kul­tur­ta­fel am Stand der Kul­tur­ta­fel in der Stadt­bü­che­rei, Herrn­gas­se 17, geholt wer­den. Eine wei­te­re Aus­ga­be­stel­le ist das Dia­log, das Stadt­bü­ro der Dia­ko­nie Coburg in der Metz­ger­gas­se 13, immer mon­tags von 10 bis 12 Uhr und don­ners­tags von 13.30 bis 16 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.kul​tur​ta​fel​-coburg​.de.