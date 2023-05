Ein Baye­ri­scher Mei­ster­ti­tel, zwei Vize­mei­ster­ti­tel und die Norm für die Natio­na­len Wettkämpfe

Von der Baye­ri­schen Éli­te- und Schü­ler­mei­ster­schaft im Kunst- und Ein­rad­fah­ren am 13. Mai 2023 im unter­frän­ki­schen Groß­heu­bach kehr­ten die Kirch­eh­ren­ba­cher Kunst­rad­sport­ler mit tol­len Lei­stun­gen zurück.

Bereits am Vor­mit­tag ging die ober­frän­ki­sche Mei­ste­rin Sven­ja Meix­ner im Einer-Kunst­rad U15 an den Start. In ihrer sau­be­ren Kür miss­lang ihr nur der Sat­tel­stand. Für Dis­kus­si­on im Kampf­ge­richt sorg­te dann noch ihre letz­te Übung der Streck­sprung vom Rad. Lei­der wur­de ihr die­ser aus der Wer­tung genom­men. Da sie anson­sten nur gerin­ge Abzü­ge hin­neh­men muss­te blie­ben am Ende gute 73,19 Punk­te auf der Anzei­ge­ta­fel ste­hen. Mit die­ser Punkt­zahl erreicht Sven­ja die Qua­li­fi­ka­ti­ons­norm von 70 Punk­ten für die Deut­schen Schü­ler­mei­ster­schaf­ten in drei Wochen in Nord­heim. Da die fol­gen­de Mönch­ber­ger Sport­le­rin Rosa­lie Stapf die Wer­tung von Sven­ja nicht über­bie­ten konn­te muss­te sie sich nur der Bruck­müh­le­rin Lisa Lech­ner geschla­gen geben und freu­te sich über den baye­ri­schen Vize­mei­ster­ti­tel. Erst­mals nach Welt­mei­ster Lukas Kohl konn­te sich hier­mit eine Kirch­eh­ren­ba­cher Ath­le­tin für die Deut­schen Schü­ler­mei­ster­schaf­ten qualifizieren.

Den Vize­mei­ster­ti­tel hol­te sich auch das Kirch­eh­ren­ba­cher Paar Melis­sa Schütz und Vanes­sa Meix­ner im Zwei­er-Kunst­rad­fah­ren der Frau­en. Nach einem Dop­pel­sturz bei der Kehr­len­ker­sitz­dre­hung muss­ten die bei­den eini­ge Abzü­ge hin­neh­men. Den­noch haben sie mit 77,93 aus­ge­fah­re­nen Punk­ten die Nor­men für die Ger­man­Ma­sters-Serie 2023 und das DM-Halb­fi­na­le der Éli­te erreicht. Baye­ri­sche Mei­ste­rin­nen wur­de das Paar Pfann/​Hausmann von der Soli Brückmühl.

Im Einer-Kunst­rad Frau­en star­te­te Vanes­sa Meix­ner erst­mals bei der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft. Ihre Kür lief ähn­lich gut wie bei den vor­aus­ge­hen­den Qua­li­fi­ka­ti­ons­wett­be­wer­ben. Bis kurz vor Schluss lag sie auf Best­lei­stungs­kurs. Am Ende reich­te ihr die Zeit von 5 Minu­ten für ihre 30 Übun­gen nicht ganz, so dass ihre letz­te Übung der Kehr­len­ker­stand aus der Wer­tung fiel. Den­noch erreich­te sie mit 91,32 Punk­ten den 8. Platz und die Qua­li­fi­ka­ti­on zum DM-Halbfinale.

Sei­nen näch­sten Titel auf dem Weg zur Rad­sport­welt­mei­ster­schaft im August in Glas­gow hol­te sich Welt­mei­ster Lukas Kohl. Auch er muss­te aller­dings Abzü­ge für einen Sturz hin­neh­men, aber mit 204,79 Punk­ten hol­te er sich neben den Qua­li­fi­ka­tio­nen zu allen natio­na­len Wett­kämp­fen den Baye­ri­schen Mei­ster­ti­tel mit über 60 Punk­ten Vor­sprung vor Alex­an­der Stark vom TSV Bernlohe.