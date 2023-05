Focus Money Deutsch­land Test Kun­den­lieb­lin­ge 2023 kürt iKra­tos zu Deutsch­lands Kun­den­lieb­ling in der Bran­che Solar­tech­nik 2023. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren erhielt das ober­frän­ki­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men bereits die­se Aus­zeich­nung. Hin­ter­grund die­ser Aus­zeich­nung ist eine Stu­die, die vom Insti­tut für Manage­ment- und Wirt­schafts­for­schung (IMWF) durch­ge­führt wird. Die Stu­die ana­ly­siert Mar­ken Aus­sa­gen in den Berei­chen Preis-Lei­stungs-Ver­hält­nis, Ser­vice und Qua­li­tät. Dimen­sio­nen der Kun­den­bin­dung wer­den durch Online­be­rich­te ermit­telt. Geschäfts­füh­rer Wil­li Har­ham­mer ver­sucht die Kun­den und Inter­es­sen­ten immer best­mög­lich auf dem Lau­fen­den zu hal­ten. So fin­den ver­schie­de­ne Bera­tungs­ter­mi­ne, Vor­trä­ge und Mes­se­auf­trit­te statt. Auch in einem eige­nen News­let­ter wer­den die Kun­den im Bereich Erneu­er­ba­re Ener­gien auf dem Lau­fen­den gehal­ten. Das iKra­tos Team freut sich über die Aus­zeich­nung und wird so wei­ter machen.