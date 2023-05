Sehr geehr­te Bür­ge­rin­nen und Bürger,

anläss­lich des 90. Geburts­tag von Engel­bert Wag­ner fand am 08.05.2023 eine Gedenk­ver­an­stal­tung in der Gogl­scheu­ne statt. Da uns die­ses lei­der bei sei­nem Tod am 25.04.2021 wäh­rend der Coro­na-Zeit ver­wehrt blieb.

An den Gästen sah man schon, mit wem er es wäh­rend sei­nes Schaf­fens unter ande­rem zu tun hat­te. Vie­le Weg­ge­fähr­ten kön­nen zwar aus den unter­schied­lich­sten Grün­den gar nicht anwe­send sein. Stell­ver­tre­tend konn­te ich von Pro­fes­sor Dr. Gün­ter Dip­pold, dem Kul­tur- und Hei­mat­pfle­ger vom Bezirk Ober­fran­ken schö­ne Grü­ße aus­rich­ten. Er war auf einer Tagung in Ber­lin und war in Gedan­ken bei uns sein.

Neben sei­ner Frau Ire­ne Wag­ner und der Toch­ter Frau Pro­fes­sor Dr. Bet­ti­na Wag­ner, sowie alle Ver­wand­ten konn­te ich

Herrn Dr. Mar­co Bam­bach, dem Vor­stand des Blin­den­in­sti­tuts, Anton Eckert, ehe­ma­li­ger Mit­ar­bei­ter für Kul­tur am Land­rats­amt Forch­heim, Sabi­na Hei­decke von der Hypo-Ver­eins­bank, unse­ren jet­zi­gen Hei­mat­pfle­ger Ger­hard Batz, unse­re Senio­ren­be­auf­trag­te Ger­da Wag­ner, die Gemein­de­rä­te und den ehe­ma­li­gen Bür­ger­mei­ster begrüßen.

Hier der Aus­zug aus der Rede von Bür­ger­mei­ster Bernd Ruppert:

…

„Wo sind die Men­schen?“ frag­te höf­lich der klei­ne Prinz. Die Blu­me hat­te eines Tages eine Kara­wa­ne vor­über­zie­hen sehen. „Die Men­schen? Es gibt, glau­be ich, sechs oder sie­ben. Ich habe sie vor Jah­ren gese­hen. Aber man weiß nie, wo sie zu fin­den sind. Der Wind ver­weht sie. Es feh­len ihnen die Wur­zeln, das ist sehr übel für sie.“

Was Sie hör­ten, ist eine Pas­sa­ge aus dem „Klei­nen Prin­zen“. Ob die­ses Buch oder sogar die Pas­sa­ge von Engel­bert Wag­ner gele­sen wur­de, weiß ich nicht, aber sie hat mehr mit dem heu­ti­gen Tag zu tun, als es auf den ersten Blick scheint – und sie hilft, eini­ges von dem, was das Leben und Wir­ken von Engel­bert Wag­ner angeht, zu beleuch­ten. Wie übri­gens der „Klei­ne Prinz“ nur schein­bar ein Buch für Kin­der ist, son­dern in Wirk­lich­keit eines für jene Erwach­se­nen, die schon die Höhen und Tie­fen des Lebens gese­hen haben.

Es feh­len den Men­schen die Wur­zeln: Wie man­che der Pflan­zen, Tie­re und Men­schen, denen der klei­ne Prinz begeg­net, hat die Blu­me nur einen beschränk­ten, aber manch­mal viel­sa­gen­den Blick auf die Welt. Die Blu­me also weiß von Men­schen nur, dass es weni­ge gibt und sie anschei­nend nie irgend­wo wirk­lich zu Hau­se sind.

Eine Ehren­bür­ger­wür­de zu ver­lei­hen, bedeu­tet aber nun, ganz im Gegen­teil dazu, von einem Men­schen fest­zu­stel­len, dass er auf ganz beson­de­re Wei­se an einen Ort, zu einer Gemein­de gehört. Allein schon Bür­ger zu sein heißt im Voll­sinn des Wor­tes: Ich gehö­re hier­her, ich habe hier Wur­zeln geschla­gen. Hier bin ich anzu­tref­fen. Und: Hier bin ich auch anzu­spre­chen, hier bin ich bereit, mich ein­zu­brin­gen, mich zu enga­gie­ren für die gemein­sa­me Sache, für die Bürgerschaft.

Sein Wir­ken für unse­re Gemein­de war von unschätz­ba­rem Wert, obwohl er viel Zeit außer­halb von Hau­sen ver­brach­te. So war es die logi­sche Kon­se­quenz, dass Engel­bert Wag­ner 1996 mit dem Bun­des­ver­dienst­kreuz am Ban­de geehrt wur­de. In Hau­sen bekam er im Jahr 2003 den Ehren­ring verliehen.

Die Ehren­bür­ger­wür­de wur­de ihm im Juli 2010 zuteil. Zwei Zita­te von den Lau­da­to­ren will ich hier kurz zitie­ren: „Ein Kul­tur­ar­bei­ter vom Schei­tel bis zur Soh­le“, sag­te Anton Eckert, Kul­tur­re­fe­rent des Land­krei­ses und „Ein Dorf lernt aus sei­ner Geschich­te“ von Franz Ren­ker, frü­he­rer Bürgermeister.

Sehr geehr­te Fami­lie Wag­ner, sehr geehr­te Ange­hö­ri­ge, lie­be Gäste,

mit Engel­bert Wag­ner ist am 25.04.2021 unser letz­ter noch leben­der Ehren­bür­ger, der bis­her zwölf Ehren­bür­ger, gestor­ben. Er wur­de am 08.05.1933 in Hau­sen gebo­ren und ver­starb kurz vor sei­nem 88. Geburtstag.

Beim Schrei­ben mei­ner Rede habe ich mich immer wie­der an die Gesprä­che mit den extrem vie­len Infor­ma­tio­nen und dem gro­ßen Wis­sen im Haus sei­nes Bru­ders erin­nert. Ich bin froh, dass wir uns bis kurz vor sei­nem Tod immer wie­der zu ein­zel­nen Punk­ten aus­tau­schen konn­ten. Zum Schluss habe ich mir noch „sei­nen Segen“ zur Ver­le­gung der Mar­terl auf dem Fried­hof ein­ge­holt. Er fand die Idee, die­se in das Zen­trum zu stel­len, gut. Damit wird die Tage begon­nen. Die Fun­da­men­te dafür ste­hen schon.

Er war von 1969 an über 40 Jah­re lang ehren­amt­li­cher Hei­mat­pfle­ger. Am Anfang hat­ten die mei­sten noch gar nicht gewusst, was er über­haupt macht. Da hat­te ihn einer ange­spro­chen und gesagt: „Du bist doch Hei­mat­pfle­ger, siehst du nicht, wie dreckig es hier ist?“ Die­se Zei­ten haben sich dann aber schnell geän­dert. Er war als Hei­mat­pfle­ger gar nicht mehr weg zu denken.

Auf sei­ne Anre­gung hin ent­stand eine “Hei­mat­kund­li­che Aus­stel­lung” mit Aus­stel­lungs­stücken aus der Ortsgeschichte.

Engel­bert Wag­ner hat mit hohem Sach­ver­stand und Kön­nen gesam­melt, geforscht, kon­ser­viert und publi­ziert. Vor allem hat er die Spra­che der Bevöl­ke­rung gespro­chen und dadurch das Ver­trau­en gewon­nen. Ohne sei­ne Vor­trä­ge in denen er für unser Hau­sen gewor­ben hat und sei­ne For­schun­gen über das Trach­ten­we­sen oder die sakra­le Volks­kunst hät­ten wir sonst nie­mals die Strahl­kraft auch über Ober­fran­ken hin­aus erreicht.

Bücher über die Geschich­te Hau­sens und Wim­mel­bachs, sowie zahl­rei­che wei­te­re Bücher hat er geschrie­ben. Der Umbau und die Ein­rich­tung des Hei­mat­mu­se­ums im Grei­fen­haus war und ist sein Werk. Ein Muse­um, des­sen Viel­falt an The­men und Expo­na­ten für eine Gemein­de unse­rer Grö­ße sicher­lich bemer­kens­wert ist. Die aus sei­ner pri­va­ten Sam­mel­tä­tig­keit ent­stan­de­ne Zusam­men­stel­lung hand­ge­schrie­be­ner Gebet­bü­cher im Muse­um gilt inzwi­schen als die größ­te aus­ge­stell­te Samm­lung die­ser Art in Deutsch­land. Die Bücher dar­aus stam­men sogar von Kana­di­ern mit Häus­ner Abstam­mung. Sehr vie­le Expo­na­te, die man im Muse­um bewun­dern kann, gehen auf sei­ne Sam­mel­tä­tig­keit zurück. Teil­wie­se wur­den die­se erwor­ben oder als Leih­ga­be zur Ver­fü­gung gestellt. Das Dorf­mu­se­um wur­de 1993 nach dem Umbau eines histo­ri­schen Bau­ern­hau­ses ein­ge­weiht und wird im Okto­ber die­ses Jah­res 30 Jah­re alt.

Bei der Dorf­er­neue­rung hat er im gro­ßen Maße sein Wis­sen und sei­nen Sach­ver­stand mit ein­ge­bracht. Auch unse­rem Hei­mat- und Trach­ten­ver­ein konn­te er immer gute Rat­schlä­ge hin­sicht­lich der Gestal­tung unse­rer schö­nen Tracht oder auch bei der Durch­füh­rung von Ver­an­stal­tun­gen geben.

Das ihm sein Dorf am Her­zen lag, sah man auch an der 1000-Jahr-Fei­er im Jahr 2007. Hier zog Engel­bert Wag­ner im Hin­ter­grund die Fäden und war bei sehr vie­len Ver­an­stal­tun­gen der Erfolgsgarant.

Wir sind froh und stolz dar­auf, einen Hei­mat­pfle­ger wie ihn in unse­ren Rei­hen gehabt zu haben.

Als Ver­tre­ter der Gemein­de Hau­sen ver­nei­ge ich mich in Dank und Aner­ken­nung und mit größ­tem Respekt vor unse­rem Ehren­bür­ger, Engel­bert Wag­ner. Wir wer­den ihm stets ein ehren­des Andenken bewahren.

Nach mei­ner Rede bedank­te sich die Toch­ter Bet­ti­na Wag­ner noch für die­se Ver­an­stal­tung und erin­ner­te an ver­schie­de­ne Tätig­kei­ten ihres Vaters. Als Dank über­reich­te sie noch eine sehr groß­zü­gi­ge Spen­de über 5.000 €. Wir wer­den die­se Spen­de für die Hei­mat­pfle­ge einsetzen.

Anschlie­ßend fand noch ein klei­ner Emp­fang im Erd­ge­schoss der Gogl­scheu­ne statt.