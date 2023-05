Pünkt­lich zum Him­mel­fahrts­tag und vor dem lan­gen Wochen­en­de ist ein wei­te­res Teil­stück des Eger­rad­wegs auf dem Gebiet der Stadt Markt­leu­then fer­tig gestellt wor­den. Nach nur weni­gen Wochen Bau­zeit wur­de der Abschnitt bei Wen­den­ham­mer freigegeben.

Der cir­ca 220m lan­ge Wege­ab­schnitt wur­de grund­le­gend ertüch­tigt und mit einer was­ser­ge­bun­de­nen Deck­schicht aus­ge­stat­tet. Er ver­bin­det den Markt­leu­the­ner Orts­teil Wen­den­ham­mer mit den Forst­we­gen der Baye­ri­schen Staats­for­sten in Rich­tung Kai­ser­ham­mer. Neben dem Eger­rad­weg ver­lau­fen auch die Wan­der­we­ge „Eger­weg“ sowie der „Frän­ki­sche Gebirgs­weg“, sodass auch Fuß­gän­ger herz­lich ein­ge­la­den sind, den neu­en Weg zu nut­zen. Bür­ger­mei­ste­rin Sabri­na Kaest­ner: „Wie schön, dass wir mit dem klei­nen Teil­stück bei Wen­den­ham­mer nun den Lücken­schluss nach Thier­stein geschaf­fen haben. Auch öst­lich des Eisen­bahn­via­dukts wird am Rad­weg gebaut, bald geht es west­lich des Stadt­ge­bie­tes und auf dem Teil­ab­schnitt Neu­des – Neu­dorf los. Schritt für Schritt kom­men wir in Markt­leu­then einem durch­ge­hen­den Eger­rad­weg immer näher.“

Pro­jekt­ko­or­di­na­tor des Eger­rad­wegs ist der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Land­rat Peter Berek: „Die Ent­wick­lung der Rad­we­ge ist für unse­ren Land­kreis von zen­tra­ler Bedeu­tung. Aus die­sem Grund hat jeder noch so klei­ne Teil­ab­schnitt einen gro­ßen Effekt. Unse­re Rad­we­ge ver­bin­den unse­re Kom­mu­nen – so rücken wir auch im All­tag noch näher zusam­men. Unse­re Rad­we­ge erhö­hen aber auch die Attrak­ti­vi­tät des Fich­tel­ge­bir­ges im Bereich des Tou­ris­mus. Im Namen aller Betei­lig­ten bedan­ke ich mich auch bei der FA Hans Frö­ber Hoch- und Tief­bau GmbH für die tadel­lo­se Bau­aus­füh­rung, sowie beim Inge­nieur­bü­ro für Tief­bau­tech­nik Markt­red­witz GmbH für die exzel­len­te tech­ni­sche Betreuung.“

Die Maß­nah­me wird als Teil des Ver­bund­pro­jekts „Fahr­rad­in­fra­struk­tu­rel­le Erschlie­ßung des Eger­tals“ durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) mit 90% För­der­quo­te bezu­schusst. Wei­te­re Abschnit­te des Ver­bund­pro­jekts im Bereich Wei­ßen­stadt, Rös­lau und Markt­leu­then befin­den sich aktu­ell im Bau.

Eger­rad­weg Marktleuthen_Lageplan