Waast des nuch? – Sehen, Erin­nern, Erzählen

Am 8. Mai 1945 ende­te der 6 Jah­re toben­de 2. Welt­krieg. Wie erleb­te man

in Bay­reuth die­sen Tag? Wie haben Sie selbst die Zeit nach dem Krieg

erlebt oder wel­che Geschich­ten wur­den in Ihrer Fami­lie darüber

erzählt? Las­sen Sie uns gemein­sam erzäh­len und damit die Geschichten

bewahren.

Frei­tag, 19.05.2023 um 18 Uhr

The­ma: Kriegs­en­de in Bayreuth

Dau­er: ca.60 Min.

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4

Kosten: Ein­tritt frei

Inter­na­tio­na­ler Muse­ums­tag im Histo­ri­schen Muse­um Bayreuth

Rund­gang durch das Histo­ri­sche Muse­um Bayreuth

Sonn­tag, 21.05.2023 um 11:00 Uhr/13:30 Uhr/15:00 Uhr

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­gas­se 4

Dau­er: ca. 90 Min.

Kosten: frei­er Ein­tritt, kosten­freie Führungen