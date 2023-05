Umlei­tun­gen der Lini­en 283, 286, 287, 289, 290, 293 UND 299 (Kli­ni­k­li­nie) am 20. Mai 2023

Wegen des Figu­ren­thea­ter­fe­sti­vals wird die Haupt­stra­ße, zwi­schen dem Mar­tin-Luther-Platz und der Heu­waag­stra­ße, am Sams­tag, 20. Mai 2023, voll gesperrt. Unse­re Bus­li­ni­en fah­ren mit Betriebs­be­ginn bis Betriebs­en­de eine Umlei­tung. Die Lini­en 283, 286, 287 und 293 wer­den ab der Ersatz­hal­te­stel­le Schlacht­hof über die Auto­bahn zum Bus­bahn­hof und wei­ter auf ihren nor­ma­len Lini­en­weg bzw. umge­kehrt, geführt. Die Linie 289 Rich­tung Wald­kran­ken­haus und die Linie 290 fah­ren über die Uni­ver­si­täts­stra­ße und Bismarckstraße.

Die Hal­te­stel­len Maximiliansplatz/​Kliniken wer­den von der Linie 290 nicht bedient. Unse­re Kli­ni­k­li­nie 299 fährt vom Bus­bahn­hof über die Pfarr­stra­ße zur Night­Li­ner Hal­te­stel­le Mar­tin-Luther-Platz Ost in der Neu­en Stra­ße und wei­ter in Rich­tung Kli­ni­ken. Die Hal­te­stel­len Mar­tin-Luther-Platz auf der Haupt­stra­ße, Alt­stadt­markt und die Hal­te­stel­le Haupt­bahn­hof, Bus­steig B, Rich­tung Mar­tin-Luther-Platz, wer­den nicht bedient. Als Ersatz dient die Hal­te­stel­le Bus­bahn­hof, Bus­steig 1, die Hal­te­stel­le Haupt­bahn­hof, Bus­steig C, für die Lini­en 289 Rich­tung Wald­kran­ken­haus und 290, sowie stadt­ein­wärts die ein­ge­rich­te­te Hal­te­stel­le Schlacht­hof, vor der Auf­fahrt auf die Auto­bahn. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen