Mit guten und sehr guten Lei­stun­gen und eini­gen Podest­plät­zen kehr­ten die SVB-Kanu­ten vom Sla­lom in Rosen­heim nach Hau­se. Auf dem Inn waren 21 Tore zu befah­ren, die teils recht eckig und knapp hin­ter­ein­an­der zu bewäl­ti­gen waren. Der Trai­nings­fleiß der Bay­reu­ther zahl­te sich jedoch aus und so hat­te kei­ner der SVB-Star­ter Pro­ble­me auf der Strecke. Für Schüler‑, Jugend- und Mastersklas­sen fand hier ein wei­te­rer Wer­tungs­lauf zur baye­ri­schen Mei­ster­schaft statt.

Im Zwei­er­ca­na­di­er der Schü­ler ver­bes­ser­ten sich Maxi­mi­li­an Pet­zold und Lorenz Gor­wa im 2. Lauf deut­lich – sie redu­zier­ten ihre Fahr­zeit um 16 Sekun­den – und erreich­ten den 3. Platz. In ihren Ein­zel­ren­nen bewie­sen die bei­den SVB-Schü­ler, dass sie durch­aus den Anschluss an die Spit­ze bei den Schü­lern U 14 hal­ten kön­nen: Maxi­mi­li­an Pet­zold wur­de im Einer­ka­jak Fünf­ter – ohne sei­ne Tor­be­rüh­run­gen hät­te sei­ne Fahr­zeit von 107,62 sec. sogar zum 3. Platz gereicht – der Erst­plat­zier­te Johann Schmidt aus Augs­burg benö­tig­te für die Strecke 106,53 sec,. Sein Team­kol­le­ge Lorenz Gor­wa bot auf Platz 7 zwei fast gleich gute Läu­fe. Zusam­men mit Till Gor­wa, der bei den Schü­lern U 12 an den Start ging und dort den 8. Platz beleg­te, bot das Trio im Mann­schafts­wett­be­werb eine aus­ge­zeich­ne­te Lei­stung und durf­te sich über Platz 6 unter 13 gestar­te­ten Teams freuen.

Kata­ri­na Pet­zold star­te­te sowohl im Einer­ca­na­di­er als auch im Einer­ka­jak – hier erreich­te sie die Plät­ze 4 und 7. Zusätz­lich star­te­te sie noch mit 2 Augs­bur­ger Mäd­chen in der CI – Mann­schaft und trug dort durch ihre gute Lei­stung zum 2. Platz bei.

Auch bei den Schü­lern U10 war die Kon­kur­renz wie­der sehr groß: Phil­ipp Opitz, der einen um 4 Tore redu­zier­ten Kurs befah­ren durf­te, sicher­te sich in die­ser Klas­se Rang 3.

Bei den Senio­rin­nen stan­den Elke Haa­gen und Susan­ne Pley­er in der Ergeb­nis­li­ste auf den Plät­zen 1 und 2 und distan­zier­ten sich deut­lich vor ihrer Kon­kur­renz, wäh­rend Peter Ber­neth auf dem undank­ba­ren 4. Platz lan­de­te. Auf­grund einer Vor­be­rüh­rung, die mit 50 Straf­se­kun­den geahn­det wird, beleg­te die Her­ren­mann­schaft mit Peter Ber­neth, Elke Haa­gen und Susan­ne Pley­er nur Platz 3