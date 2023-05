Fünf Aus­zu­bil­den­de erhal­ten Preis als Bundesbeste

Die bun­des­be­sten IHK-Azu­bis sind in Ber­lin durch die Deut­sche Indu­strie- und Han­dels­kam­mer (DIHK) offi­zi­ell und nach über zwei­jäh­ri­ger Coro­na­pau­se wie­der im Rah­men einer fei­er­li­chen Gala geehrt wor­den. Die Super-Azu­bis hat­ten in ihren Abschluss­prü­fun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr bei den Indu­strie- und Han­dels­kam­mern die höch­sten Punkt­zah­len in ihren Beru­fen erreicht und sich damit unter knapp 300.000 Prü­fungs­teil­neh­mern durch­ge­setzt. Die­ses Jahr konn­ten sich fünf Azu­bis aus Ober­fran­ken über den Preis als Bun­des­be­ste und einen Abend mit Mode­ra­tor Tho­re Schö­ler­mann freuen.

An der Preis­ver­lei­hung nah­men rund 900 Gäste teil – neben Eltern und Ange­hö­ri­gen der Besten auch Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Aus­bil­dungs­be­trie­be, Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te sowie Prä­si­den­ten und Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Indu­strie- und Han­dels­kam­mern. Mode­ra­tor Tho­re Schö­ler­mann führ­te mit Schwung durch die Ver­an­stal­tung, die live im Inter­net über­tra­gen wur­de. Peter Adri­an, Prä­si­dent der Deut­schen Indu­strie- und Han­dels­kam­mer, und Bun­des­ar­beits­mi­ni­ster Huber­tus Heil gra­tu­lier­ten den Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­gern und über­reich­ten Poka­le und Urkunden.

Spit­zen­lei­stung aus Oberfranken

Ins­ge­samt gab es im Jahr­gang 2022 in 208 Aus­bil­dungs­be­ru­fen 216 Bun­des­be­ste. Fünf­mal erreich­ten zwei Beste im glei­chen Aus­bil­dungs­be­ruf exakt die glei­che Punkt­zahl in ihren Abschluss­prü­fun­gen. Das Bun­des­land mit den mei­sten Besten (44) ist Bay­ern. Es fol­gen Nord­rhein-West­fa­len mit 41 und Baden-Würt­tem­berg mit 33 Besten.

Zu den deutsch­land­weit besten Azu­bis gehö­ren auch fünf aus­ge­lern­te Nach­wuchs­kräf­te aus Ober­fran­ken. „Wie­der ein­mal wird deut­lich, dass in Ober­fran­ken Aus­bil­dung auf Top-Niveau betrie­ben wird. Das ist eine Spit­zen­lei­stung von Aus­zu­bil­den­den und Aus­bil­dungs­be­trie­ben in der Regi­on“, so Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, der den Bun­des­be­sten sei­ne beson­de­re Aner­ken­nung aussprach.

Die Bun­des­be­sten 2022 aus Ober­fran­ken sind: