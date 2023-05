Der Land­schafts­pfle­ge­ver­band Land­kreis und Stadt Hof e. V. lädt auch in die­sem Jahr wie­der zu öffent­li­chen Exkur­sio­nen ein. Nach der gro­ßen Nach­fra­ge im ver­gan­ge­nen Jahr, geht es auch dies­mal wie­der an die Woja­lei­te sowie dar­über hin­aus an den geschütz­ten Land­schafts­be­stand­teil bei Wurlitz.

Die öffent­li­chen Füh­run­gen fin­den im Rah­men des Bio­di­ver­si­täts­pro­jekts „Leben­de Extre­me auf blau­em Fels zum Ser­pen­t­in­it-Gestein in den Land­krei­sen Hof und Kulm­bach“ statt. Die Ser­pen­t­in­it­stand­or­te um Woja und Wur­litz beher­ber­gen eine außer­ge­wöhn­li­che Flo­ra und Fau­na und sind euro­pa­weit geschützt. Der Bio­lo­ge Tho­mas Blach­nik gibt bei den Exkur­sio­nen Ein­blicke in die geo­lo­gi­schen, bota­ni­schen und zoo­lo­gi­schen Beson­der­hei­ten bei­der Standorte.

Wann und Wo?

Woja­lei­te: Frei­tag, den 16.06.2023 um 18:00 Uhr

Wur­litz: Sams­tag, den 17.06.2023 um 9:30 Uhr

Treff­punkt: wird nach der Anmel­dung bekannt gegeben

Dau­er: ca. 2 Stunden

Tritt­si­cher­heit und festes Schuh­werk ist erfor­der­lich. Lan­ge Hosen, Zecken– und Son­nen­schutz wer­den empfohlen.

Anmel­dung:

Anmel­dung erfor­der­lich beim Land­schafts­pfle­ge­ver­band bis 14.06.2023 per E‑Mail an lpvhof@​landkreis-​hof.​de (bit­te mit Anga­be von Name und Tele­fon oder Han­dy­num­mer) oder tele­fo­nisch unter 09281/57319. Wei­te­re Infos zum Pro­jekt fin­den Sie auf der Inter­net­sei­te www​.lpv​-hof​.de.