Die Städ­ti­schen Muse­en auf der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg laden am 21. Mai anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tags zu tol­len Ange­bo­ten auf den Festungs­berg ein.

So kön­nen klei­ne und gro­ße Besu­cher im Rah­men eines lite­ra­ri­schen Spa­zier­gangs die viel­fäl­ti­gen Expo­na­te im Land­schafts­mu­se­um Ober­main ganz neu ent­decken. „Wir wol­len auf die­se Wei­se die Akti­on zum Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag aus dem ver­gan­ge­nen Jahr erfolg­reich wei­ter­füh­ren“, erklärt Muse­ums­lei­te­rin Nina Schip­kow­ski. „Damals hat­ten wir unse­re Muse­ums­gä­ste ein­ge­la­den, gemein­sam mit Kulm­bachs Schreib­ex­per­tin Andrea Senf den vie­len span­nen­den Geschich­ten zu lau­schen, die unse­re Muse­ums­expo­na­te in sich tra­gen und die­se in Form von Gedich­ten, Berich­ten und Geschich­ten fest­zu­hal­ten. Genau die­se wun­der­ba­ren Geschich­ten kön­nen am dies­jäh­ri­gen Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag mit­tels QR-Code am Expo­nat erschlos­sen und genos­sen werden!“

Dar­über hin­aus nimmt Gäste­füh­re­rin Chri­sti­na Arlt Inter­es­sier­te am Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag um 15 Uhr mit auf eine Rei­se durch das Land­schafts­mu­se­um Ober­main und stellt die High­lights die­ser beson­de­ren Muse­ums­samm­lung vor.