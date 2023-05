Am 22. Mai wird die baye­ri­sche Fami­li­en­se­rie „Dahoam is Dahoam“ nach Bam­berg kom­men. Mache­rin­nen und Macher, Schau­spie­le­rin­nen und Schau­spie­ler wer­den mit Fans der Serie eine aktu­el­le Fol­ge anschau­en und im Anschluss über The­men, Figu­ren und die DiD-Welt im Gro­ßen und im Klei­nen zu dis­ku­tie­ren. Nicht sel­ten kommt es vor, dass Ideen der Fans auf­ge­grif­fen und in die Hand­lung ein­ge­baut werden.

Ort:

Helmut’s Hof­schän­ke

Gut Leimershof,

96149 Breitengüßbach

Das erwar­tet die Fans bei der DID-Tour:

Der Saal ist ab 17 Uhr geöff­net. Die Ver­an­stal­tung beginnt gegen 19.15 Uhr. Anre­gun­gen und Kri­tik der Zuschauer:innen und natür­lich auch neue Ideen für Geschich­ten aus Lan­sing sind will­kom­men: Brin­gen Sie Ihre Wün­sche und Vor­schlä­ge am Abend selbst zu Papier. Nach dem gemein­sa­men Anschau­en der aktu­el­len Fol­ge wer­den Ihre Ideen auf­ge­grif­fen und dis­ku­tiert. Die Ver­an­stal­tung dau­ert inklu­si­ve Auto­gramm­stun­de bis ca. 22.00 Uhr und der Ein­tritt ist selbst­ver­ständ­lich frei.

Schauspieler*Innen (Unter Vorbehalt):

Horst Kum­me­th

Cari­na Dengler

Chri­sti­ne Reimer

Andi Giesser

Sophie Reiml

BR-Redak­ti­on:

Danie­la Boehm

Phil­ipp Wil­helm Wimmer

Clau­dia Stadlmayer

Pro­du­zen­ten:

Ebra­him Sarfaras

Robin von der Leyen

Head of Script:

Mar­le­ne E. Meyer

Script-Edi­to­rin:

Chri­sti­ne Thienelt

Dra­ma­tur­gie:

Guy Tem­te