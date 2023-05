Heimat.Erlebnistag und Land.Gemeinsam.Gestalten-Bayerntour

Seit Wochen lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen in Auer­bach, Peg­nitz und Ple­ch für die Ver­an­stal­tung am drit­ten Mai­sonn­tag in Ple­ch, wenn sich der Kirch­platz in Ple­ch zum Erleb­nis­ort für Enga­ge­ment im länd­li­chen Raum ver­wan­delt. Vere­na Frau­en­knecht, Umset­zungs­ma­na­ge­rin der Fran­ken­Pfalz, und Micha­el Brei­ten­fel­der, Geschäfts­füh­rer vom Wirt­schafts­band A9, haben sich sehr gefreut, als im Herbst letz­ten Jah­res der Markt Ple­ch den Zuschlag als Auf­füh­rungs­ort für die Thea­ter­stücke der Land.Gemeinsam.Gestalten-Bayerntour stell­ver­tre­tend für die bei­den ILE-Regio­nen (Inte­grier­te Länd­li­che Ent­wick­lung) Fran­ken­Pfalz und Wirt­schafts­band A9 bekom­men hat. So wur­de bereits in den Amts­blät­tern und beim Auer­ba­cher Früh­lings­er­wa­chen über die kosten­lo­sen Frei­luft­thea­ter­auf­füh­run­gen „Hein­zel­männ­chen“ am Nach­mit­tag und „HAM­LET“ am Abend infor­miert. Zusätz­lich wur­den Ban­ner und Fly­er erstellt, um auf die­sen Tag hinzuweisen.

Hin­ter­grund der durch die Baye­ri­schen Ver­wal­tung für länd­li­che Ent­wick­lung geför­der­ten Tour ist an einem Tag zu the­ma­ti­sie­ren, wie krea­ti­ve Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zusam­men mit den Ämtern für Länd­li­che Ent­wick­lung ihr „Land gemein­sam gestal­ten“. Es wer­den Men­schen besucht, die mit Ideen und Pro­jek­ten ihre Hei­mat wei­ter­ent­wickeln und ihr Enga­ge­ment zei­gen, um ande­re zu moti­vie­ren, zu inspi­rie­ren und zum Mit­ma­chen ein­zu­la­den. Dazu zieht ein pro­fes­sio­nel­les Wan­der­thea­ter – das Thea­ter für die Jugend – durch länd­li­che Gemein­den in Bay­ern. Das Thea­ter für die Jugend ist ein frei­es, pro­fes­sio­nel­les Thea­ter mit Sitz in Burg­hau­sen. Geprobt wird auf der läng­sten Burg der Welt, gespielt in ganz Bay­ern und dar­über hinaus.

Die Koope­ra­tio­nen Fran­ken­Pfalz und Wirt­schafts­band A9 ste­hen für die inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit um die Attrak­ti­vi­tät die­ser Regio­nen für Bewoh­ner, Wirt­schaft und Gäste zu stei­gern. Bür­ger­mei­ster Karl­heinz Escher sieht kla­re Vor­tei­le, dass der Markt Ple­ch bei bei­den Zusam­men­schlüs­sen Mit­glied ist und dass Ple­ch des­halb auch als Auf­füh­rungs­ort gewählt wur­de. Tou­ri­sti­ke­rin Anja Hei­sin­ger möch­te die bereits gemein­sam rea­li­sier­ten Pro­jek­te für den Bereich Frei­zeit und Tou­ris­mus, wie die Bike­schau­kel (Ple­cher Zeh­ner und Bet­zen­gra­vel), das Wan­der­tou­ren­heft, die Rad­wan­der­kar­te (neue Rund­tou­ren PL1 und PL2) und den Bereich Klet­tern her­vor­he­ben. Bei der Ver­an­stal­tung ist dazu auch Info­ma­te­ri­al vor Ort erhältlich.

Ein wei­te­res Bei­spiel ist die För­de­rung über das Regio­nal­bud­get, mit der in Ple­ch schon eini­ge Klein­pro­jek­te von Ver­ei­nen geför­dert wer­den konn­ten, wie z.B. die Wald­so­fas an aus­ge­wähl­ten Wanderwegen.

Wer ist in die­se Pro­jek­te invol­viert und wie wer­den sie umgesetzt?

Dazu wur­de ein Video­clip, über die teil­wei­se auch über­grei­fen­de Arbeit der ILE-Regio­nen gedreht, der bei der Auf­füh­rung „HAM­LET“ am Abend gezeigt wird.

Im Mit­tel­punkt des Kul­tur­ange­bo­tes steht der Schau­spiel­klas­si­ker „HAM­LET“. Etwas ist faul im Staa­te Däne­mark – Krieg und Pan­de­mie sind The­men, die auch frü­her die Men­schen beschäf­tigt haben – und beson­ders Shake­speare. Lei­der sind die­se The­men aktu­el­ler denn je. Wie Ham­let wis­sen wir, wenn wir nicht sofort etwas unter­neh­men, wer­den wir die der­zei­ti­gen Kri­sen nicht bewäl­ti­gen kön­nen. Aber den­noch han­deln wir nicht! Anstatt selbst etwas zu unter­neh­men, suchen wir nach Mög­lich­kei­ten, die Ver­ant­wor­tung wei­ter­zu­schie­ben. Da ist es nicht weit zur exi­sten­zi­ell­sten Fra­ge: „Sein oder Nichtsein?

Erst­mals die­ses Jahr rich­tet das Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um gemein­sam mit dem Baye­ri­schen Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge e.V. und den Bezir­ken auch am Sonn­tag, dem 21. Mai 2023, einen „Heimat.Erlebnistag“ aus. An die­sem Tag fin­den in ganz Bay­ern für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger regio­na­le Aktio­nen, Füh­run­gen und Vor­trä­ge zu Hei­matthe­men statt. Ehren­amt­li­che, vor allem Hei­mat­pfle­ger, Geschichts- und Hei­mat­ver­ei­ne und Hei­mat­mu­se­en, bie­ten ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen an – die The­men sind dabei viel­fäl­tig: Orts­ge­schich­te, Tra­di­tio­nen, Ehren­amt und Ver­eins­le­ben ste­hen auf dem Programm.

Für Ple­ch hat sich der Ple­cher Hei­mat­ver­ein ent­schie­den dar­an teil­zu­neh­men. Die Vor­sit­zen­de Anja Hei­sin­ger und das Vor­stands­team waren sich direkt nach Erhalt des Auf­rufs einig – bei­de Ver­an­stal­tun­gen pas­sen sehr gut zusam­men. Der Hei­mat­ver­ein steht für mehr als 70 Jah­re Enga­ge­ment und Ehren­amt in Ple­ch, sei es Brauch­tums­pfle­ge, Kul­tur, Natur- und Umwelt­bil­dung und im Beson­de­ren die Betreu­ung der Wan­der­we­ge. Hier hat man sich zuletzt am LEA­DER-Pro­jekt zur Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz betei­ligt, bei dem der 21. Mai ein Teil der Akti­ons­wo­che des Frän­ki­sche-Schweiz-Ver­eins (FSV) zum Abschluss die­ses Pro­jek­tes ist.

Es wird den gan­zen Nach­mit­tag ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm geben, das um 13.30 Uhr mit einer Fami­li­en­wan­de­rung mit För­ster Robert Lindl zum The­ma „Was bedeu­tet der Wald für uns Men­schen?“ startet.

Durch den Kreis­hei­mat­pfle­ger Heinz Stark wer­den drei jeweils etwa zwan­zig­mi­nü­ti­ge Füh­run­gen in die histo­ri­schen Fel­sen­kel­ler ange­bo­ten, sowie um 16 Uhr eine Füh­rung in der Mark­gra­fen­kir­che St. Susan­nae. Die Teil­neh­mer­zahl für die Füh­run­gen ist begrenzt, des­halb ist vor Ort eine Anmel­dung notwendig.

Auf Schu­sters Rap­pen bie­ten vie­le orts­na­he Rund­wan­der­we­ge von 3 bis 9 km, wie der Kul­tur­Land­schafts­weg Ple­ch die Mög­lich­keit die Natur mit Fels­for­ma­tio­nen und Aus­sichts­punk­ten selb­stän­dig zu ent­decken. Die Klein­sten tun das auf dem Aktiv- und Ent­decker­pfad rund um den Gott­va­ter­berg und kön­nen hier das Wald­bin­go, das von der Jugend­lei­tung Ruth Lar­sen des Hei­mat­ver­eins vor­be­rei­tet wur­de, befüllen.

Wei­ter­hin wer­den ver­schie­de­ne Baste­l­an­ge­bo­te und ein Mal­tisch für die jün­ge­ren Besu­cher vor­be­rei­tet. Unter­stützt wer­den die Aktio­nen von Mar­tin Leim­bach von der Deut­schen Wan­der­ju­gend in Bay­ern und dem FSV-Jugend­wart Chri­sti­an Weber. Sie möch­ten Kin­dern und Jugend­li­chen zei­gen, was in den Wan­der­ver­ei­nen gebo­ten wird.

Für das leib­li­che Wohl wird ent­lang zur Bad­stra­ße ein Bier­gar­ten ein­ge­rich­tet, in dem es neben küh­len Geträn­ken, Kaf­fee, haus­ge­mach­ten Kuchen und Tor­ten, die bekann­ten Ple­cher Grill­brat­wür­ste und frän­ki­sche Bag­gers (Rei­be­ku­chen) mit Apfel­mus gibt.

Gleich­zei­tig ist die­ser Tag der Inter­na­tio­na­le Muse­ums­tag, bei dem sich Muse­en welt­weit in ihrer Viel­falt prä­sen­tie­ren. Das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um Ple­ch hat an die­sem Tag von 11 bis 17 Uhr geöff­net (Ein­lass bis 16 Uhr). Ent­decken Sie die Aus­stel­lung rund um das The­ma Foto­gra­fie mit vie­len foto­hi­sto­ri­schen sehr bedeu­ten­den Expo­na­ten, jetzt auch mit Audio­gui­de. Es gel­ten die übli­chen Ein­tritts­prei­se für das Museum.

Die Ver­an­stal­tung ist auf dem Kirch­platz in Ple­ch geplant. Bei unbe­stän­di­gem Wet­ter wer­den Kin­der­pro­gramm, Bewir­tung und die Thea­ter­auf­füh­run­gen an und in die Mehr­zweck­hal­le verlegt.

Eck­da­ten:

So. 21.05.2023

ab 13.30 Uhr Pro­gramm Heimat.Erlebnistag mit ver­schie­de­nen Führungen

16 Uhr „Hein­zel­männ­chen“ Mär­chen­ko­mö­die für alle ab 3 Jahren

19 Uhr „HAM­LET“ Schau­spiel von Shake­speare ab 13 Jahren

ca. 20.30 Uhr Vor­füh­rung Video­clip über die teil­wei­se auch über­grei­fen­de Arbeit der ILE-Regio­nen Fran­ken­Pfalz und Wirt­schafts­band A9

Infos unter: www​.ple​ch​.de / www​.ple​cher​-hei​mat​ver​ein​.de

Wei­te­re Aus­künf­te bei: Anja Hei­sin­ger (für Tou­ris­mus Markt Ple­ch & Ple­cher Hei­mat­ver­ein), tourismus@​plech.​de oder 0176–50328605

Zu den Inszenierungen:

„Die Hein­zel­männ­chen“

Mär­chen­ko­mö­die von Mario Eick

Ab 3 Jahren

Dau­er: 45 Minuten

Der Haus­wicht Phi­le­mon und der Schlüs­sel­wicht Fistel haben sich unbe­merkt in das Reich der Men­schen ein­ge­schli­chen und sor­gen dort für Auf­ruhr. Als Hein­zel­männ­chen neh­men sie den Hand­wer­kern sämt­li­che Arbeit ab und erfin­den einen Uni­ver­sal­haus­halts­ro­bo­ter, der einem sogar die Zäh­ne putzt und beim An- und Aus­klei­den hilft. Der macht­gie­ri­ge Pro­fes­so­re weiß um die Nei­gung der Men­schen, sich gern ein­mal aus­zu­ru­hen, wäh­rend ande­re die Arbeit für sie erle­di­gen. Des­halb will er die Wich­te ein­fan­gen, um sie nur noch für sich arbei­ten zu las­sen. Wer­den wir alle in Zukunft von der Gunst des Pro­fes­so­re abhän­gig sein oder gibt es noch Ret­tung aus die­ser Misere?

„Ham­let“

Schau­spiel von Wil­liam Shakespeare

ab 13 Jahren

Dau­er: 2,5 Stun­den (inkl. 1 Pause)

Ham­let gilt als das bedeu­tend­ste Schau­spiel aller Zei­ten, ist Kri­mi­nal­fall, Fami­li­en­tra­gö­die und die Geschich­te einer dra­ma­ti­schen Zei­ten­wen­de, die den Ver­hält­nis­sen unse­rer Zeit auf gespen­sti­sche Wei­se zu ähneln scheint. Dem alten Ham­let, einem kon­ser­va­ti­ven Regie­rungs­chef und Wer­te­po­li­ti­ker, folgt Clau­di­us, der Bru­der des Ver­stor­be­nen auf den Thron, ein Popu­list, des­sen Regie­rung schnell zu einem Fias­ko gerät. Damit nicht genug, offen­bart der Geist des alten Ham­let sei­nem Sohn, dass er von Clau­di­us ver­gif­tet wur­de und ver­langt nach Wie­der­gut­ma­chung. Ham­let muss han­deln, nicht nur um sei­ner Rache wil­len, son­dern um die Kata­stro­phe schlecht­hin zu ver­hin­dern. Ham­lets Welt, unse­re Welt, befin­det sich in einem Ren­dez­vous mit dem Schick­sal. Die ein­zig rele­van­te Fra­ge lau­tet also für ihn, wie für uns alle: „Sein oder Nichtsein?“