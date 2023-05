Lücken­schluss im Radwegenetz

„Ein sehr wich­ti­ger Lücken­schluss im Rad­we­ge­netz in Rich­tung Bam­berg mit bekann­ter­ma­ßen vie­len Radeln­den ist jetzt rea­li­siert wor­den. Die neue Geh- und Rad­we­ge­brücke ori­en­tiert sich an der alten Eisen­bahn­brücke bei der Pett­stadter Fäh­re an der Reg­nitz und fügt sich har­mo­nisch in die Land­schaft ein!“ Äußer­te sich Land­rat Johann Kalb bei der Ein­wei­hung der Brücke in Pett­stadt begei­stert. Zeit­gleich wur­de auch die sicher umge­bau­te Kreu­zung zwei­er Kreis­stra­ßen am Pett­stadter Kel­ler für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben und damit recht­zei­tig zum Start der Rad­sai­son zwi­schen Pett­stadt und Bam­berg fer­tig­ge­stellt. Der Bereich um die Brücke gehört zu den meist­be­fah­re­nen Rad­we­gen im Land­kreis Bamberg.

Die aus dem Jahr 1921 stam­men­de sehr schma­le Brücke war für Radeln­de nicht befahr­bar und muss­te aus Sicher­heits­grün­den neu ange­legt wer­den. Der Start­schuss für die Pla­nun­gen fiel im Okto­ber 2021. Nach der zügi­gen Bau­zeit von nur einem Jahr konn­te die Brücke jetzt geöff­net werden.

Der Neu­bau der Brücke der Gemein­de Pett­stadt wur­de vom Land­kreis Bam­berg durch die Umge­stal­tung der Kreu­zung der bei­den Kreis­stra­ßen BA 21 und BA 29 direkt am Pett­stadter Kel­ler flan­kiert. Durch die Anla­ge einer Que­rungs­hil­fe und wei­te­rer bau­li­cher Maß­nah­men ver­bes­sert sich die Ver­kehrs­si­cher­heit an die­ser Stel­le erheblich.

Im Zusam­men­spiel mit der neu­en Brücke und der umge­stal­te­ten Kreu­zung ist nun eine kom­for­ta­ble und siche­re Rad­ver­bin­dung zwi­schen dem Aurach- und dem Ebrach­tal her­ge­stellt. Ein wei­te­res Puz­zle­stück des All­tags­rad­we­ge­net­zes im süd­west­li­chen Land­kreis Bam­berg schließt sich damit.

Im näch­sten Schritt soll nun auch ein wei­te­rer Lücken­schluss im Rad­we­ge­netz ent­lang der BA 29 von Pett­stadt zum knapp zwei Kilo­me­ter ent­fern­ten Reundorf/​Frensdorf ange­gan­gen werden.