TC Kasen­dorf – TSV Mel­ken­dorf 7 : 2

Nach dem Erfolg im ersten Spiel der Sai­son tra­fen die Mel­ken­dor­fer die­sen Spiel­tag auf die Damen des TC Kasen­dorf. Bereits in den Ein­zeln zeich­ne­te sich ein deut­li­ches Bild ab. Pau­la Isert konn­te an Posi­ti­on 2 mit einem 6:3, 6:4 einen Punkt für die Gäste sichern. Sven­ja Schütz unter­lag Ihrer Geg­ne­rin knapp im Match­tie­break. Die rest­li­chen Par­tien, und damit auch den Gesamt­sieg, ent­schied der TC Kasen­dorf für sich. Auch in den Dop­peln hat­te die Heim­mann­schaft die Nase vorn. Nach­dem das Duo Schmid/​Popp ver­let­zungs­be­dingt auf­ge­ben muss­te, konn­ten auch Krü­ger und Sahr kei­nen Punkt für Mel­ken­dorf erkämp­fen. Pau­la Isert und Sven­ja Schütz konn­ten mit einer star­ken Vor­stel­lung auf den 2:7 Ent­stand stel­len. Nach dem Spiel­tag steht der TC Kasen­dorf an Posi­ti­on 3 der Tabel­le. Die Mel­ken­dor­fer fin­den sich im soli­den Mit­tel­feld an Posi­ti­on 5 wie­der. Das näch­ste Spiel steht am 11.06. an. Dann geht es gegen den TC Weiß-Blau Thur­n­au II.

Hösch – Schmid 6:3, 6:2; Wich, J. – Isert 4:6, 3:6; Wich, A. – Schütz 6:4, 4:6, 11:9;Kettritz – Krü­ger 6:3, 6:3; Scherm- Popp 6:0, 6:3; Vog­ler – Sahr 6:3, 6:4

Hösch/​Kettritz – Isert/​Schütz 4:6, 0:6; Wich, J./Wich, A. – Schmid/​Popp w.o. (Gast); Scherm/​Steinhäuser – Krüger/​Sahr 7:5, 6:1