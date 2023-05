Drei Festi­val­wo­chen sind bereits ver­gan­gen und wir möch­ten die Gele­gen­heit nut­zen, eine erste Zwi­schen­bi­lanz der lau­fen­den Sai­son zu zie­hen: Fünf der ins­ge­samt sie­ben bereits statt­ge­fun­de­nen Ver­an­stal­tun­gen waren rest­los aus­ver­kauft und es konn­ten über 2.400 Besu­cher begrüßt werden.

Einen solch erfolg­rei­chen Festi­val­start ver­zeich­ne­te Musi­ca Bay­reuth nicht ein­mal in der Sai­son 2019, der letz­ten Spiel­zeit vor Coro­na. Unter die­sem Link haben wir eine kur­ze Foto­rück­schau der ver­gan­ge­nen Kon­zer­te und Opern­auf­füh­run­gen für Sie zusam­men­ge­stellt. Stan­den die ver­gan­ge­nen Wochen ganz im Zei­chen der gro­ßen Opern­büh­ne, sin­fo­ni­scher Mei­ster­wer­ke und barocker Kam­mer­mu­sik, dreht sich bei den kom­men­den vier Kon­zer­ten alles um die „jun­ge Klas­sik“ – und das sowohl pro­gram­ma­tisch, als auch hin­sicht­lich der gastie­ren­den Künst­le­rin­nen und Künstler.

Gleich am Mitt­woch, 17. Mai 2023, bege­ben wir uns mit Vivi Vas­si­le­va, der jun­gen preis­ge­krön­ten Per-cus­sion­vir­tuo­sin, in die Welt des klas­si­schen Schlag­werks – Kurio­si­tä­ten wie ein Recy­cling-Con­cer­to auf Pla­stik­fla­schen inklu­si­ve! Die Gebrü­der Kauf­mann las­sen die Orgel­pfei­fen in der Stadt­kir­che am Frei­tag, 19. Mai 2023, mit Wer­ken von Dvořák (Sla­wi­sche Tän­ze), Mozart und Sme­ta­na („Die Mol­dau“) tan­zen. Mit den Phil­har­mo­nix ste­hen am Sams­tag, 20. Mai 2023, Mit­glie­der der Ber­li­ner und Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker auf der Büh­ne, die mit gren­zen­lo­ser Spiel­freu­de demon­strie­ren, wie gut Queen in kam­mer­mu­si­ka­li­scher Beset­zung und Beet­ho­ven in jaz­zi­ger Spiel­wei­se klin­gen kann. Die Grand­brot­hers – Pio­nie­re der Neo­klas­sik – prä­sen­tie­ren am Sonn­tag eine Fusi­on aus aku­sti­scher Kla­vier­mu­sik und elek­tro­ni­schen Klän­gen, die so im Mark­gräf­li­chen Opern­haus erst­ma­lig zu erle­ben sein wird.

Das Kon­zert mit den Phil­har­mo­nix ist bereits rest­los aus­ver­kauft. Für die Ver­an­stal­tun­gen mit Vivi Vas­si­le­va, dem Kon­zert­duo Kauf­mann und den Grand­brot­hers sind noch Kar­ten online, an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth oder der Abend­kas­se erhältlich.