Seit 2005 lei­te­te Peter Hüb­ner, Dienst­stel­len­lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach, zunächst die Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth sowie ab 2020 dann die neu fusio­nier­te Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth-Kulm­bach als Vor­sit­zen­der. Seit ver­gan­ge­nem Diens­tag, dem 09.05.2023, hat die Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth-Kulm­bach jetzt einen neu­en Vor­stand und sich mit dem 27-jäh­ri­gen Bay­reu­ther Lukas Hein­ze an der Spit­ze stark ver­jüngt. Der Voll­ju­rist arbei­tet aktu­ell als Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und pro­mo­viert dort im Bereich Verwaltungsrecht.

Die Neu­wah­len bedeu­te­ten neben dem Abschied Peter Hüber­ns auch das Ende einer wei­te­ren Ära. Der bis­he­ri­ge erste stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Jür­gen Schmidt, der vor der Fusi­on jahr­zehn­te­lang die Kreis­ver­kehrs­wacht Kulm­bach als Vor­sit­zen­der lei­te­te, trat eben­falls nicht noch ein­mal zur Wahl an. Bei­de zeig­ten sich erfreut, dass es gelun­gen ist, die Nach­fol­ge­re­ge­lung früh­zei­tig in jün­ge­re Hän­de abzu­ge­ben. Die bis­he­ri­gen stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Max Küspert und Peter Schütz wer­den durch die Poli­zei­be­am­tin­nen Nata­scha Pohl und Ker­stin Trier-Bie­de­feld ergänzt, die bei­de erst­mals im Vor­stand der Kreis­ver­kehrs­wacht ver­tre­ten sind. Einen Wech­sel ver­zeich­ne­te auch die Geschäfts­füh­rung der Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth-Kulm­bach. Die Bay­reu­ther Stadt­rä­tin Loui­sa Hüb­ner, die bis zur Neu­wahl zehn Jah­ren im Vor­stand der Kreis­ver­kehrs­wacht aktiv war, unter­stützt den Vor­stand nun als Ange­stell­te. Der Vor­stand und die Geschäfts­stel­le sind wei­ter­hin unter der Mail info@​verkehrswacht-​bt-​ku.​de sowie tele­fo­nisch unter 0175/467 99 63 erreichbar.

Auch in Zukunft möch­te die Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth-Kulm­bach ihre Prä­ven­tiv­ar­beit für die Ver­kehrs­si­cher­heit fort­set­zen und durch Stän­de und Aktio­nen auf die Gefah­ren des Stra­ßen­ver­kehrs auf­merk­sam machen. Obwohl sich die Anzahl der Todes­fäl­le im Stra­ßen­ver­kehr seit Jahr­zehn­ten mit klei­ne­ren Aus­nah­men rück­läu­fig ent­wickelt, trü­ben ande­re Sta­ti­sti­ken das Bild. So ent­fie­len nach sta­ti­sta-Anga­ben im Jahr 2019 mehr als ein Vier­tel aller Todes­fäl­le in der Alters­grup­pe der 20–24-Jährigen auf Unfäl­le. Ver­kehrs­un­fäl­le sind in Deutsch­land all­ge­mein auf einem trau­ri­gen drit­ten Platz der häu­fig­sten nicht natür­li­chen Todes­fäl­le. Dem neu­en Vor­sit­zen­den Lukas Hein­ze ist gera­de auch in die­sem Kon­text beson­ders das The­ma „Alko­hol am Steu­er“ ein wich­ti­ges Anlie­gen sei­ner neu­en Arbeit. Er betont, dass die Gefah­ren, die der Alko­hol­kon­sum im Stra­ßen­ver­kehr mit sich bringt, sehr häu­fig – gera­de auch bei den jün­ge­ren Men­schen – unter­schätzt wer­den. Die Kreis­ver­kehrs­wacht Bay­reuth-Kulm­bach ver­fügt über ver­schie­de Rausch­bril­len sowie über Fahr­si­mu­la­to­ren, bei der der Kon­sum und die ein­ge­schränk­ten Reak­ti­ons- und Steu­er­fä­hig­kei­ten simu­liert wer­den können.