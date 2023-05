Für 30 Bau­maß­nah­men an Bil­dungs­ein­rich­tun­gen im Land­kreis Forch­heim gibt es einen Zuschuss des Frei­staa­tes. „Er beläuft sich ins­ge­samt auf 11,231 Mil­lio­nen Euro“, infor­miert Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hofmann.

Der Löwen­an­teil davon – sat­te fünf Mil­lio­nen Euro – wird nach Neun­kir­chen a. Brand flie­ßen. Mit drei Mil­lio­nen Euro wird der Neu­bau der Grund­schu­le mit der neu­en Sport­hal­le und der Frei­sport­an­la­gen geför­dert, zwei Mil­lio­nen an Zuschuss gibt es für den Neu­bau eines Kin­der­hor­tes. Der Markt Eggols­heim bekommt ins­ge­samt Mit­tel in Höhe von 917.000 Euro, 880.000 Euro für den Neu­bau einer Kita im Haupt­ort und 37.000 Euro für den Kita-Ersatz­neu­bau in Drü­gen­dorf. 856.000 Euro bekommt die Gemein­de Hal­lern­dorf, eine hal­be Mil­li­on Euro für die Gene­ral­sa­nie­rung der Grund- und Haupt­schu­le, 356.000 Euro für den Ersatz­neu­bau und Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ge­stät­te in Trails­dorf. Für die Teil­sa­nie­rung der Grund­schu­le wur­de der Gemein­de Effel­trich eine hal­be Mil­li­on Euro zuge­spro­chen, wei­te­re 60.000 Euro gibt es für die Erwei­te­rung der Kita.

Der Bau und die Sanie­rung von Kin­der­ta­ges­stät­ten und Schu­len ist und bleibt eine gro­ße Auf­ga­be. „Der Frei­staat unter­stützt sei­ne Kom­mu­nen dabei in hohem Maße, weil hier das Geld sehr gut ange­legt ist. Seit die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode, in der ich für die CSU-Frak­ti­on als Mit­glied in den Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags beru­fen wor­den bin, wur­den ins­ge­samt über 47 Mil­lio­nen Euro zur Unter­stüt­zung die­ser gro­ßen Auf­ga­be bei uns im Land­kreis Forch­heim zwi­schen 2019 und 2023 bewil­ligt. Das ist schon ein Haupt­wort. Dar­auf bin ich genau­so stolz, wie auf die emsi­gen Städ­te, Märk­te und Gemein­den bei uns, bei denen der Aus­bau der Bil­dung und der Kin­der­be­treu­ung for­ciert wur­de. Sie haben nicht nur in die Infra­struk­tur inve­stiert, son­dern in ihre eige­ne Zukunft. So soll und muss es wei­ter­ge­hen, ich wer­de mich wei­ter­hin dafür ein­set­zen, dass sol­che wich­ti­gen und meist auch sehr teu­ren Bau­pro­jek­te vom Frei­staat unter­stützt und geför­dert wer­den. In die­sem Jahr war es für ganz Bay­ern eine Rekord­sum­me von 11,16 Mil­li­ar­den Euro aus dem kom­mu­na­len Finanz­aus­gleich“, so Hofmann.

Über­sicht För­der­maß­nah­men im Land­kreis Forchheim

Kom­mu­ne / För­der­maß­nah­me / Betrag

Gemein­de Dormitz / Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 468.000

Stadt Eber­mann­stadt / Sanie­rung der schu­li­schen Sport­an­la­gen am Sport­zen­trum / 100.000

Gemein­de Effel­trich / Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 60.000

Gemein­de Effel­trich / Teil­sa­nie­rung der Grund­schu­le / 500.000

Markt Eggols­heim / Ersatz­neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in Drü­gen­dorf / 37.000

Markt Eggols­heim / Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 880.000

Stadt Forch­heim / Erwei­te­rung der Annaschu­le / 143.000

Stadt Forch­heim / Erwerb mit Umbau eines Gebäu­des in der Sude­ten­stra­ße zur Errich­tung einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 157.000

Stadt Forch­heim / Gene­ral­sa­nie­rung der Adal­bert-Stif­ter-Schu­le / 100.000

Stadt Forch­heim / Neu­bau der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Carl-Zeit­ler / 381.000

Land­kreis Forch­heim / Umbau der Rit­ter-Wirnt-Real­schu­le in Grä­fen­berg / 400.000

Stadt Grä­fen­berg / Umbau der Grund­schu­le / 80.000

Gemein­de Hal­lern­dorf / Ersatz­neu­bau und Erwei­te­rung des Kin­der­gar­tens Trails­dorf / 356.000

Gemein­de Hal­lern­dorf / Gene­ral­sa­nie­rung der Grund- und Mit­tel­schu­le / 500.000

Gemein­de Hau­sen / Ersatz­neu­bau des Kin­der­gar­tens St. Lau­ren­ti­us / 240.000

Gemein­de Hau­sen / Umbau und Erwei­te­rung der Grund­schu­le / 50.000

Gemein­de Herolds­bach / Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung St. Josef / 136.000

Gemein­de Herolds­bach / Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in Oes­dorf / 235.000

Gemein­de Hetz­les / Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 88.000

Markt Hilt­polt­stein / Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 65.000

Markt Hilt­polt­stein / Gene­ral­sa­nie­rung der Sport­hal­le für Zwecke des Schul­sports / 28.000

Markt Igens­dorf / Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in Unter­rüs­sel­bach / 65.000

Gemein­de Lan­gen­sen­del­bach / Erwei­te­rung des Kin­der­gar­tens St. Peter und Paul / 12.000

Markt Neun­kir­chen a. Brand / Neu­bau einer Grund­schu­le mit Sport­hal­le und Frei­sport­an­la­gen / 3.000.000

Markt Neun­kir­chen a. Brand / Neu­bau eines Kin­der­horts / 2.000.000

Gemein­de Pox­dorf / Ersatz­neu­bau des Kin­der­gar­tens / 318.000

Gemein­de Pox­dorf / Umbau der Schu­le / 50.000

Gemein­de Unter­lein­lei­ter / Bau­ko­sten­zu­schuss zum Ersatz­neu­bau des Kin­der­hau­ses St. Josef / 200.000

Gemein­de Unter­lein­lei­ter / Teil­sa­nie­rung der Grund­schu­le / 77.000

Gemein­de Wei­lers­bach / Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung / 305.000

Gemein­de Wei­lers­bach / Teil­sa­nie­rung der Grund­schu­le / 200.000

GESAMT: 11.231.000