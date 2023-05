Dass der Forch­hei­mer Kunst­hand­wer­ker­markt sein Mot­to „aus­ge­fal­len – aus­ge­zeich­net“ wahr­lich zu Recht trägt, das hat sich am Wochen­en­de wie­der bestä­tigt: Form­voll­ende­te Gebrauchs-Kera­mik, zer­brech­li­che Uni­ka­te aus Glas, kunst­voll geschmie­de­te Mes­ser, kost­ba­rer Schmuck und extra­va­gan­te Klei­dung, Taschen aus Luft­ma­trat­zen und Hand­schmeich­ler aus Holz: Wer das Beson­de­re und Außer­ge­wöhn­li­che liebt und kunst­hand­werk­li­che Qua­li­tät schätzt, der wur­de hier garan­tiert fündig!

Kein Wun­der also, dass mehr als 8000 Besu­cher an zwei Ver­an­stal­tungs­ta­gen die Stra­ßen rund um die Pfalz bevöl­ker­ten. Auch die rund 100 Kunsthandwerker*innen, die aus Deutschland,sterreich, Tsche­chi­en und Polen nach Forch­heim anrei­sten, so Muse­ums­lei­te­rin Susan­ne Fischer, sei­en alle­samt durch­weg zufrie­den mit dem Ver­lauf des Mark­tes und lob­ten das stil­vol­le Ambi­en­te im Schat­ten der Pfalz. Forch­heims Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel zeig­te begei­stert von der künst­le­ri­schen Viel­falt, dem hohen künst­le­ri­schen Niveau und der Stim­mung rund um den Markt und bedank­te sich bei allen Mit­wir­ken­den für die tat­kräf­ti­ge Vor­be­rei­tung, Durch­füh­rung und Unterstützung.