Der Fuß- und Rad­weg am Main-Donau-Kanal in Höhe der Fran­ken­la­gu­ne in Hirschaid wird ger­ne von Rad­fah­ren­den und Nah­erho­lungs­su­chen­den genutzt. Dort eröff­ne­ten MdL Hol­ger Dre­mel, Land­rat Johann Kalb und der Hirschai­der Bür­ger­mei­ster Klaus Homann jetzt eine neue Rad­rast­an­la­ge zur Ver­bes­se­rung der Radinfrastruktur.

Ange­lehnt an den Stil der Mobil­sta­tio­nen, die bereits in fünf Land­kreis-Gemein­den zu fin­den sind, bie­tet die Anla­ge den Radeln­den einen zeit­ge­mä­ßen Mehr­wert. Eine Rad­ser­vice­sta­ti­on, ein Schließ­fach­schrank zum Auf­la­den von eBike-Akkus mit PIN-Code-Ein­ga­be, eine Sitz­ge­le­gen­heit für das Pick­nick und siche­re Fahr­rad­stän­der sor­gen dafür, dass nicht nur tou­ri­sti­sche Rad­ler, son­dern auch All­tags­rad­ler und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von dem all­um­fas­sen­den Ser­vice profitieren.

Der­zeit fin­den Pla­nun­gen für einen kom­for­ta­blen All­tags­rad­weg von Nürn­berg nach Bam­berg ent­lang des Kanals statt. Wer­den die­se rea­li­siert, gewinnt Hirschaid durch die Kom­bi­na­ti­on aus Rad­weg und Rast­an­la­ge einen attrak­ti­ven Platz zum Verweilen.