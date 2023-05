Ener­gie­sprech­ta­ge für Unter­neh­men im Cobur­ger Land

Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses setzt direkt im Betrieb an

Stei­gen­de Ener­gie­prei­se, die Fra­ge der Ver­sor­gungs­si­cher­heit oder die wach­sen­den Ansprü­che von Geschäfts­part­nern im Hin­blick auf CO2-Ein­spa­run­gen und die Kli­ma­neu­tra­li­tät – die Her­aus­for­de­run­gen für Unter­neh­men im Bereich Ener­gie wer­den zuneh­mend grö­ßer. Wäh­rend gro­ße Unter­neh­men mit eige­nen Kräf­ten schon meist in der Umset­zung sind, haben es klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Betrie­be oft ungleich schwe­rer, gute Ansät­ze zu fin­den und Ener­gie­op­ti­mie­run­gen prag­ma­tisch anzugehen.

Nach einem sehr erfreu­li­chen Auf­takt im März die­sen Jah­res wird die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg am 6. und 7. Juni zum zwei­ten Mal Ener­gie­sprech­ta­ge für die Unter­neh­men im Cobur­ger Land durch­füh­ren. Auch dies­mal kön­nen sich inter­es­sier­te Unter­neh­mer wie­der erste kon­kre­te Denk­an­stö­ße zu The­men wie Ener­gie­ef­fi­zi­enz und –ein­spa­rung, Wech­sel des Ener­gie­trä­gers, Opti­mie­rung des Hei­zungs­sy­stems und Vie­les ande­re mehr einholen.

Land­rat Seba­sti­an Straubel weiß, dass die Ener­gie­wen­de eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, aber auch die hei­mi­schen Unter­neh­men dar­stellt. Des­halb freut er sich, dass das Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung, eine kosten­freie Ener­gie­be­ra­tung ver­mit­telt zu bekom­men, von den Betrie­ben unse­rer Regi­on bis­her so gut ange­nom­men wur­de. „Wir als Land­rats­amt tra­gen mit die­sem und wei­te­ren Ange­bo­ten unse­ren Teil dazu bei, dass unse­re Bür­ger und Unter­neh­men gut durch die schwie­ri­ge Zeit der explo­die­ren­den Ener­gie­ko­sten kom­men“, sagt Seba­sti­an Straubel.

Kern des Gemein­schafts­an­ge­bots der Wirt­schafts­för­de­rung, dem Kli­ma­schutz­ma­nage­ment sowie der Wirt­schafts­kam­mern ist eine indi­vi­du­el­le, pass­ge­naue Ener­gie­be­ra­tung für inter­es­sier­te Unter­neh­men. Mit aus­ge­wie­se­nen und hoch­qua­li­fi­zier­ten Ener­gie­ef­fi­zi­enz-Exper­ten fin­det sie direkt im jewei­li­gen Betrieb vor Ort statt.

„Nach unse­ren Erfah­run­gen aus den ersten Ener­gie­sprech­ta­gen kann ich unse­ren Unter­neh­men wärm­stens emp­feh­len, sich so schnell als mög­lich einen der offen­sicht­lich sehr begehr­ten Ter­mi­ne zu sichern“, erklärt Andre­as Schu­bert aus der Wirt­schafts­för­de­rung. Der zeit­li­che Rah­men lässt auch bei der zwei­ten Auf­la­ge der Ener­gie­sprech­ta­ge nur eine begrenz­te Anzahl an Bera­tun­gen zu.

Unter­neh­men, die ab jetzt einen der begehr­ten Ter­mi­ne ergat­tern, bekom­men Anfang Juni eine etwa ein­stün­di­ge Bera­tung durch Fach­leu­te aus den Wirt­schafts­kam­mern, den hei­mi­schen Ener­gie­ver­sor­gern oder von selb­stän­di­gen Con­sul­ting-Büros. Die Ener­gie­be­ra­tung am Diens­tag, 6. Juni 2023, rich­tet sich vor­wie­gend an IHK-Betrie­be und am Mitt­woch, 7. Juni 2023, an Handwerksbetriebe.

Sofern noch Ter­mi­ne frei sind, kön­nen sich inter­es­sier­te Unter­neh­men bis spä­te­stens 31. Mai 2023 für einen Bera­tungs­ter­min bei der Wirt­schafts­för­de­rung vor­mer­ken las­sen. Die Ter­min­an­mel­dung ist online unter https://​www​.land​kreis​-coburg​.de/​f​o​r​m​u​l​a​r​e​/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​l​r​a​c​o​b​u​r​g​/​E​n​e​r​g​i​e​b​e​r​a​t​ung oder tele­fo­nisch unter 09561/514‑5106 möglich.