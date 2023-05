THL-Unter­stüt­zung Ret­tungs­dienst – Ein­satz für den KdoW, HLF2 und DLK

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 17.05.2023 um 02:18 Uhr die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth zu einer Ret­tungs­dienst­un­ter­stüt­zung in die Gei­gen­bau­er­sied­lung. Nach Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter und nach Rück­spra­che mit dem Ret­tungs­dienst­per­so­nal wur­de die Ein­satz­stel­le ent­spre­chend aus­ge­leuch­tet und das Ret­tungs­dienst­per­so­nal unter­stützt. Nach ca. einer Stun­de konn­ten die Ein­satz­kräf­te wie­der in das Gerä­te­haus einrücken.