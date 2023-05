Am Mon­tag (15.05.2023) und Diens­tag (16.5.2023) ent­fal­len eini­ge Bus­se und Züge Die näch­ste Streik­run­de der Eisen­bahn- und Ver­kehrs­ge­mein­schaft (EVG) startet:…

Gro­ße Initia­ti­ve für mehr Sicher­heit am und im Was­ser Schon vor der Coro­na-Pan­de­mie hat­ten vie­le Kin­der – auch nach dem…

Sin­ga­ding – gro­ßes Kin­der­mu­sik­fest in Wun­sie­del

Laut, bunt, geräusch­voll – im Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um in Wun­sie­del geht es am 21. Mai 2023 – am Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag – hoch…