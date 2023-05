Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Frei­tag, 19. Mai, 18 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einer Füh­rung nach Bad Rodach ein. Die Kunst­hi­sto­ri­ker und Bau­for­scher Dr. Vol­ker Röß­ner, Königs­berg, und Dipl.-Ing. (FH) Benrd Marr, Bam­berg, stel­len die barocke Sal­va­tor­kir­che vor, deren Umbau zum Gemein­de­haus und Pfarr­bü­ro unmit­tel­bar bevor­steht. Die Refe­ren­ten unter­such­ten die Kir­che 2020/21 im Rah­men der Vor­pla­nun­gen zum Umbau. 1742 als blo­ße Reno­vie­rung des damals bestehen­den, 1711 begon­ne­nen Fach­werk­baus geplant, arte­te die Maß­nah­me in typisch barocker Manier zu einem mas­si­ven Neu­bau aus, der 1743 begon­nen wur­de. Dabei soll das Dach des Vor­gän­gers wie­der­ver­wen­det wor­den sein. Erst 1749 fand die Ein­wei­hung der schlich­ten Kir­che statt. Die Bau­ge­schich­te wird The­ma sein, zudem spä­te­re Reno­vie­rungs­maß­nah­men sowie kon­struk­ti­ve Beson­der­hei­ten. Treff­punkt für die Füh­rung ist bei der Sal­va­tor­kir­che, Hild­burg­häu­ser Stra­ße 17, in Bad Rodach. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Die­se Füh­rung bil­det den Auf­takt zum dies­jäh­ri­gen Som­mer­pro­gramm des CHW. Bis zum Sep­tem­ber sind 16 Füh­run­gen und Exkur­sio­nen geplant. Die zeit­li­che Band­brei­te reicht von einem jung­stein­zeit­li­chen Kult­platz, den Rothen­stei­nen bei Stü­big, bis zu Denk­mä­lern der 1920er und 1930er Jah­re in Lich­ten­fels oder dem nach der Kriegs­zer­stö­rung 1945 wie­der­auf­ge­bau­ten Dorf Bach­feld im Land­kreis Son­ne­berg. Räum­lich erwar­ten histo­ri­sche Stät­ten von Lud­wigs­stadt bis Oberails­feld, von Bur­ge­brach bis Bay­reuth die Geschichts­in­ter­es­sier­ten. Einen Schwer­punkt bil­den in die­sem Jahr die drei Kir­chen- und Orgel­füh­run­gen in Bam­berg, Beu­er­feld (Lkr. Coburg) und Oberails­feld (Lkr. Bayreuth).

Alle Ver­an­stal­tun­gen sind öffent­lich. Eine Teil­nah­me­ge­bühr wird nicht erho­ben. Infor­ma­tio­nen über das Som­mer­pro­gramm sind auf der Home­page des CHW zu fin­den: www​.chw​-fran​ken​.de