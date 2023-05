Tag der Kinderbetreuung

Den Tag der Kin­der­be­treu­ung nahm Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ger­ne zum Anlass, sich stell­ver­tre­tend für alle, die sich in der Kin­der­be­treu­ung ein­brin­gen, bei dem Per­so­nal des Tages­kin­der­treffs Mark­gra­fen­frö­sche von Stadt und Land­kreis Bay­reuth und Tages­müt­tern, die dort regel­mä­ßi­ge Treffs besu­chen, mit einer Rose zu bedan­ken. „Die Kin­der­be­treu­ung ist ein wich­ti­ger Pfei­ler für die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf. Neben Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen sind auch die Tages­müt­ter ein wich­ti­ger und unver­zicht­ba­rer Bau­stein hier­bei. Ich freue mich, dass wir mit den Mark­gra­fen­frö­schen die Betreu­ung von Kin­dern, deren Tages­müt­ter aus­fal­len, gewähr­lei­sten und den Eltern damit zusätz­li­che Betreu­ungs­si­cher­heit geben kön­nen. Kin­der­be­treu­ung aber steht und fällt mit dem ent­spre­chen­den Per­so­nal. Daher ist es mir ein gro­ßes Anlie­gen, allen, die in der Kin­der­be­treu­ung tätig sind, mei­nen herz­lich­sten Dank aus­zu­spre­chen,“ so Land­rat Wie­demann. Gleich­zei­tig wies er auch dar­auf hin, dass es stän­dig Bedarf sowohl an päd­ago­gi­schem Fach­per­so­nal in den Kitas als auch an Tages­müt­tern gibt.

Wer sich für die Tätig­keit als Tages­mut­ter oder Tages­va­ter inter­es­siert, kann sich unter der Tele­fon­num­mer 0921 728461 an Alex­an­dra Küf­ner im Fach­be­reich Jugend und Fami­lie des Land­rats­amts Bay­reuth wen­den. Dies gilt auch für Eltern, die sich über Kin­der­ta­ges­pfle­ge, deren Eltern­bei­trag sich im Übri­gen an dem eines Krip­pen­plat­zes ori­en­tiert, infor­mie­ren möchten.