Die Bam­ber­ger Gemein­schafts­gär­ten sind wah­re Orte des Wan­dels, in denen die alte Bam­ber­ger Gärt­ner­tra­di­ti­on auf inno­va­ti­ve Art und Wei­se wei­ter­ge­führt wird und die uns hel­fen unser Leben nach­hal­tig zu gestal­ten. Bei unse­rer urban gar­dening Radl­tour des BN Bam­berg am Sams­tag, den 20. Mai 2023 stellt Hei­ke Kett­ner die Gemein­schafts­gär­ten in der Hei­lig­grab­stra­ße und in der Süd-Flur vor. In die­sen Gär­ten beschäf­ti­gen uns die Fra­gen „Was brau­chen wir wirk­lich?“ „Wie viel ist uns genug?“ „Wie kön­nen wir unser Mit­ein­an­der ver­ant­wor­tungs­voll gestal­ten?“. Außer­dem stat­ten wir auf unse­rer Radl­tour der Soli­da­ri­schen Land­wirt­schaft einen Besuch ab und spü­ren was ent­ste­hen kann, wenn Men­schen sich gegen­sei­tig soli­da­risch unterstützen.

Treff­punkt: 11:00 Uhr an der Kettenbrücke