Nach den Son­der­re­ge­lun­gen der letz­ten Jah­re nimmt die Schwimm­sai­son die­ses Jahr wie­der ihren gewohn­ten Gang. So fan­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten der offe­nen Klas­se und Jahr­gän­ge in Hei­del­berg statt. Für Jose­fin Krefft (Jahr­gang 2007) bedeu­te­te das den letz­ten Form­test vor den Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten Ende Mai, bei denen sie zusam­men mit Szy­mon Gor­zyn­ski für die SG Bam­berg an den Start gehen wird.

Trotz hoher Vor­be­la­stung zeig­te sie gute Lei­stun­gen und konn­te über 100 Meter Frei­stil mit einer Zeit von 59,96 Sekun­den die Minu­ten­mar­ke, sowie das Podest mit dem drit­ten Platz im Jahr­gang 2007 knacken. Auch wenn die Ana­ly­se des Ren­nens von Coach Tus­har Sik­dar zeigt, dass gera­de auf den letz­ten Metern noch mehr geht, deu­tet alles auf einen guten Wett­kampf in Ber­lin hin. Bei ihren ande­ren Starts ließ sich Jose­fin nicht lum­pen und beleg­te in 28,40 (50 Meter Frei­stil), 32,69 (50 Meter Rücken) und 1:10,58 (100 Meter Rücken) gute Plat­zie­run­gen unter den Top 10.