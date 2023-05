Ver­an­stal­tungs­ter­min: So., 21.05.2023

Am Sonn­tag, 21. Mai 2023, fin­det von 15 bis 17 Uhr ein Sen­sen­kurs im Erba-Park statt. Wer nur ein- bis zwei­mal pro Jahr mäht, weil’s insek­ten­freund­lich sein soll, greift am besten zur mecha­ni­schen Sen­se, lau­tet die Emp­feh­lung des Ver­an­stal­ters „Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de“. Bereits beim Kauf soll­te auf eine gute Qua­li­tät des Werk­zeugs geach­tet wer­den. Zudem spart die rich­ti­ge Ein­stel­lung der Klin­ge und ein gekonn­ter kör­per­li­cher Ein­satz viel Kraft und Mühe, ver­si­chert Refe­rent Josef „Jupp“ Schrö­der, Autor der „Gar­ten­tipps“ im FT. Doch die beste Tech­nik nutzt nichts, wenn das Sen­sen­blatt stumpf ist. Daher ist das Den­geln ein wich­ti­ger Vor­gang, der eben­falls gezeigt wird. Aus­pro­biert wird an klei­nen Flä­chen rund um die Bie­nen-Info­Wa­be am Bie­nen­weg 1. Wer hat, nimmt sei­ne Sen­se mit. Vor­han­de­ne Sen­sen wer­den abwech­selnd genutzt. Der Kurs ist kostenlos.