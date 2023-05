Jede Men­ge jun­ge Fei­ern­de zog es letz­te Woche zum Rat­haus am Max­platz, um aus­ge­las­sen und fried­lich Par­ty zu machen.

Es war die Mischung aus beson­de­rer Atmo­sphä­re, lecke­ren Drinks und fei­nem Essen sowie einem DJ, der sein Hand­werk ver­steht: Die Hits, die DJ Squix auf­ge­legt hat, zogen am Sams­tag das jun­ge Publi­kum wie ein Magnet in den idyl­li­schen Rat­haus-Innen­hof am Max­platz. Schnell nach Beginn der Par­ty um 18 Uhr füll­te sich die Flä­che vor dem DJ-Pult – bis gegen 21 Uhr erst­mals ein Ein­lass­stopp ver­hängt wer­den muss­te. 500 Fei­ern­de durf­ten in den Innen­hof, in dem aus­ge­las­sen bis Mit­ter­nacht getanzt wur­de. Mit Cock­tails, Long­drinks, Bier, Wein und Sand­wi­ches ver­sorg­ten die Bam­ber­ger Gastro­no­men des Plat­ten­la­dens, des Ahörn­la und von Karl Anton die Party-Menge.

Auch die Stadt­spit­ze um Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Zwei­ten Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp und Drit­ten Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner misch­te sich unter die Fei­ern­den und zeig­te, dass ihr die Öff­nung des Rat­hau­ses für die Jugend ein beson­de­res Anlie­gen ist. „Es ist gelun­gen, den Innen­hof einer brei­ten Öffent­lich­keit zugäng­lich zu machen. So muss es sein: Kei­ne Berüh­rungs­äng­ste, offe­ne Türen und eine gute Kom­mu­ni­ka­ti­on“, lau­tet das Fazit von OB Star­ke. Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp ergänzt: „Ich freue mich, dass die Ver­an­stal­tung so gut ange­nom­men wur­de von den jun­gen Men­schen in der Stadt. Der Ort im Rat­haus-Innen­hof ist gut geeig­net für ein sol­ches For­mat. Viel­leicht gibt es ja die Chan­ce auf eine Wie­der­ho­lung.“ Stim­men für eine Neu­auf­la­ge gab es auch immer wie­der aus den Rei­hen der Fei­ern­den zu hören.

Die Rat­haus-Par­ty hat die Stadt Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Jun­gen Initia­ti­ve Bam­berg, Stadt­mar­ke­ting und dem stu­den­ti­schen Ver­ein USI e.V. veranstaltet.