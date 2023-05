Wie kam es zum Bau der Hainbrücke?



Bür­ger­park­ver­ein lädt zum Vor­trag mit Dr. Wil­fried Krings über die Vor­ge­schich­te der Bun­des­stra­ße durch den Hain­park ein

Vor 50 Jah­ren wur­de die Hain­brücke fei­er­lich für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben. Damit war auch die Bun­des­stra­ße 22 als Süd­tan­gen­te fer­tig­ge­stellt. Wel­che span­nen­de Vor­ge­schich­te die­ses ver­kehrs­po­li­ti­sche Groß­pro­jekt hat­te, erfah­ren Inter­es­siert bei einem Vor­trags­abend am 24. Mai 2023, zu dem der Bür­ger­park­ver­ein Bam­ber­ger Hain um 19 Uhr in die TSG-Ver­eins­sport­gast­stät­te an der Gal­gen­fuhr 30 ein.

Unter dem Titel „Das Kaul­berg­pro­blem und sei­ne Lösungs­ver­su­che bis zur Ver­le­gung der Bun­des­stra­ße 22 durch den Hain­park.“ wird Refe­rent Dr. Wil­fried Krings, Prof. Histo­ri­sche Geo­gra­phie i. R., die Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen Ver­kehrs­kon­zep­ten und städ­te­bau­li­cher Denk­mal­pfle­ge anhand von Kar­ten, Plä­nen und Bild­do­ku­men­ten nachzeichnen.