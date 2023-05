Start­schuss für neu­en Natur-Lehr­pfad in Rödental

Die Pla­nun­gen beschäf­ti­gen Tho­mas Herold bereits seit über einem hal­ben Jahr. Ehren­amt­lich betreut der 49-Jäh­ri­ge Natur­schutz­flä­chen des LBV Coburg am Röden­ta­ler Wein­berg, besucht regel­mä­ßig die schot­ti­schen Hoch­land­rin­der am so genann­ten Horeb Rich­tung Rothen­hof und hat hier bereits vie­le Bäu­me und Sträu­cher gepflanzt – alles zur För­de­rung der hei­mi­schen Flo­ra und Fau­na und damit der Biodiversität.

Die Schön­heit der Natur rund um den Wein­berg möch­te der Wahl-Röden­ta­ler nun allen zugäng­lich machen. In enger Zusam­men­ar­beit mit dem gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­band LBV, den Baye­ri­schen Staats­for­sten, dem orts­an­säs­si­gen Hei­mat­ver­ein, dem Kreis­ju­gend­ring und dem För­ster Wolf­gang Weiß soll nun auf einem 3,25 Kilo­me­ter lan­gen Rund­weg ein Natur-Lehr­pfad ent­ste­hen. Aus­gangs­punkt ist das Klo­ster Mönchrö­den, von wo aus Inter­es­sier­te bis auf den höch­sten Punkt des Horebs geführt wer­den. Von hier hat man einen fan­ta­sti­schen Blick über Röden­tal bis ins Cobur­ger Land.

Ent­lang des Weges sol­len Besu­cher in Kür­ze auf über 25 Schau­ta­feln Hin­wei­se auf die Beson­der­hei­ten der umlie­gen­den Natur bekom­men. Hier sol­len sich bald Infor­ma­tio­nen zu Flo­ra und Fau­na, zu Öko­sy­ste­men und Lebens­räu­men fin­den. Abge­run­det wird der Lehr­pfad durch ver­schie­de­ne Mit­mach-Sta­tio­nen, die auch den jüng­sten Natur­lieb­ha­bern die Rund­tour schmack­haft machen. „Die Mischung macht‘s: Inter­es­san­te Schau­ta­feln und inter­ak­ti­ve Aktio­nen sol­len für ein tol­les Erleb­nis für die gan­ze Fami­lie sor­gen“, so erklär­te Tho­mas Herold heu­te (17. Mai) beim offi­zi­el­len Spa­ten­stich sei­ne Idee.

Mit sei­ner Begei­ste­rung für die­ses Vor­ha­ben hat er auch direkt Unter­stüt­zer anstecken kön­nen, die bei der Rea­li­sie­rung des Natur-Lehr­pfa­des groß­zü­gig unter­stüt­zen: Das Röden­ta­ler Unter­neh­men Wöh­ner GmbH & Co. KG sowie die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels finan­zie­ren einen Groß­teil der Mate­ri­al­ko­sten mit groß­zü­gi­gen Zuwen­dun­gen in Höhe von rund 9.500 Euro (Wöh­ner) und 6.000 Euro (Spar­kas­se). Auch die Stadt Röden­tal und die Baye­ri­schen Staats­for­sten tra­gen zum Gelin­gen des Pro­jek­tes teil und unter­stüt­zen durch Per­so­nal und Mate­ri­al­spen­den. Der über­wie­gen­de Teil der nöti­gen Arbeits­stun­den in der Pla­nung und beim Auf­bau wird ehren­amt­lich vom LBV Coburg geleistet.

„Vor dem Hin­ter­grund der zuneh­men­den Urba­ni­sie­rung ist es beson­ders wich­tig, den Men­schen die Natur nahe­zu­brin­gen – vor allem, wenn sie so schön ist wie am Röden­ta­ler Wein­berg“, sag­te der Geschäfts­füh­rer von Wöh­ner, Phil­ipp Stein­ber­ger, heu­te (17. Mai) beim Pres­se­ter­min. „Wöh­ner ist tief in die­ser Regi­on ver­wur­zelt. Des­halb betrach­ten wir es als Ehre und Ver­pflich­tung zugleich, Initia­ti­ven wie die­se zu unter­stüt­zen. Mit dem Rund­weg und dem Lehr­pfad haben der LBV Coburg und alle ande­ren Betei­lig­ten ein wun­der­ba­res Pro­jekt ins Leben geru­fen. Nach dem offi­zi­el­len Spa­ten­stich heu­te dür­fen wir uns alle nun auf ein beson­ders attrak­ti­ves Aus­flugs­ziel in unse­rer Gegend freuen.“

Auch Rai­ner Engel­hardt von der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels stand voll hin­ter dem Vor­ha­ben. „Wir freu­en uns über das vor­bild­li­che, ehren­amt­li­che Enga­ge­ment aller Betei­lig­ten, um das Pro­jekt des Natur-Lehr­pfa­des zu rea­li­sie­ren. Als einer der wich­tig­sten För­de­rer unter­stüt­zen wir das Vor­ha­ben ger­ne mit einer För­de­rung aus dem Rein­ertrag des PS-Spa­ren und Gewin­nen. Gemäß unse­res Mot­tos ‚Gemein­sam. Regio­nal. Nach­hal­tig‘ enga­gie­ren wir uns so für ein gestärk­tes Bewusst­sein mit Blick auf den Natur- und Umwelt­schutz sowie das Gemein­wohl und die Lebens­qua­li­tät in der Regi­on.“ Bereits seit 2017 ver­fol­ge die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels kon­se­quent eine eige­ne Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie. „Heu­te, sechs Jah­re spä­ter, ist Nach­hal­tig­keit mitt­ler­wei­le in aller Mun­de und geht uns alle an – egal, ob im beruf­li­chen oder pri­va­ten Umfeld“, sag­te Rai­ner Engelhardt.

Die Freu­de über so viel Unter­stüt­zung stand dem Pro­jekt­lei­ter des LBV, Tho­mas Herold, heu­te (17. Mai) ins Gesicht geschrie­ben. Als Initia­tor traf er sich mit allen För­de­rern und dem LBV Coburg am Klo­ster Mönchrö­den, also am spä­te­ren Start- und End­punkt des Rund­we­ges, um offi­zi­ell die Bau­pha­se ein­zu­läu­ten und das Pro­jekt vor­zu­stel­len. „Wenn alles gut geht, kön­nen wir bereits am Ende des Som­mers zu einem Eröff­nungs­spa­zier­gang ein­la­den“, sag­te Tho­mas Herold und freu­te sich bereits auf vie­le begei­ster­te Besu­cher sei­nes Herzensprojekts.

Zum LBV Coburg:

Im Cobur­ger Land hat der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­band LBV aktu­ell über 3800 Mit­glie­der, davon mehr als 100 Mit­glie­der im akti­ven Ehren­amt, die sich nicht nur um die Belan­ge von Vögeln küm­mern, son­dern um alle bedroh­ten Tie­re und Pflan­zen im Land­kreis. Die Kreis­grup­pe Coburg hat nicht nur rund 220 Hekt­ar Flä­che im Cobur­ger Land für den Natur­schutz gesi­chert, son­dern betreut auch über 250 Fle­der­maus­kel­ler, über 400 Eulen­nist­kä­sten und rund ein Dut­zend Stor­chen­hor­ste. Außer­dem betreibt sie eine Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on und eine Fle­der­maus­an­lauf­stel­le. Um Men­schen für die Natur zu begei­stern, ist die Kreis­grup­pe sehr aktiv in der Umwelt­bil­dung und bie­tet jähr­lich mehr als 50 Natur­ver­an­stal­tun­gen an. Durch eine Viel­zahl an Spe­zia­li­sten ist es der Kreis­grup­pe Coburg mög­lich, die Tier- und Pflan­zen­welt im Cobur­ger Land zu erfor­schen und zu för­dern. Die Kreis­grup­pe setzt für ein „Grü­nes Band“ an der ehe­ma­li­gen Gren­ze zur DDR, für mehr Wald-Natur­schutz und für Ände­run­gen in der Land­wirt­schaft ein. In den mehr als 20 Arbeits­grup­pen, unter ande­rem Orni­tho­lo­gie, Eulen­schutz, Stor­chen­schutz, Fle­der­mäu­se, Her­pe­to­lo­gie, Bio­top­pfle­ge, Insek­ten und Bota­nik, führt die Grup­pe regel­mä­ßig Wan­de­run­gen, Kar­tie­run­gen, Zäh­lun­gen und Ähn­li­ches durch. Wei­ter­hin wer­den Nist­hil­fen gebaut, Vögel gesund gepflegt, Fle­der­maus­quar­tie­re inspi­ziert, Bio­to­pe art­ge­recht gestal­tet, „Insek­ten­ho­tels“ errich­tet, mit Schu­len zusam­men­ge­ar­bei­tet und es wird Öffent­lich­keits­ar­beit betrie­ben. Die Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie bringt jähr­lich in einem Wett­be­werb einen Foto­ka­lender mit den schön­sten Natur­auf­nah­men des Cobur­ger Lan­des her­aus, der zum guten Zweck ver­kauft wird. Außer­dem betreut die Arbeits­grup­pe eine Wan­der­fal­ken-Web­cam. Auch poli­tisch Inter­es­sier­te kom­men in der Arbeits­grup­pe Natur­schutz­de­mon­stra­tio­nen auf ihre Kosten. Beson­de­re Auf­merk­sam­keit legt die Grup­pe auf die Nach­wuchs­ar­beit. In vier Kin­der­grup­pen erfor­schen auch schon die Klei­nen vom Ver­eins­häus­chen aus flei­ßig die Natur. In einer Hoch­schul­grup­pe enga­gie­ren sich Stu­den­ten für mehr Natur­schutz. 1909 gegrün­det ist der LBV der älte­ste Natur­schutz­ver­band in Bay­ern und zählt aktu­ell über 110.000 Unter­stüt­zer, 265 loka­le Grup­pen und 17 Umwelt­bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Der LBV setzt sich durch fach­lich fun­dier­te Natur- und Arten­schutz­pro­jek­te sowie Umwelt­bil­dungs­maß­nah­men für den Erhalt einer viel­fäl­ti­gen Natur und Vogel­welt im Frei­staat ein.

