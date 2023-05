Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Utten­reuth – Bereits letz­ten Don­ners­tag, den 11.05.2023, zwi­schen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Bog­gas­se in Utten­reuth zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein ord­nungs­ge­mäß gepark­ter Pkw wur­de im Bereich des Kof­fer­rau­mes durch ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Graf­fi­ti am Bahn­hof Eschenau

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, gegen 17:15 Uhr, konn­te eine Zeu­gin beob­ach­ten, wie zwei etwa 15-jäh­ri­ge Mäd­chen den behin­der­ten­ge­rech­ten Abgang am Bahn­hof Eschen­au mit Graf­fi­ti besprüh­ten. Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei vor Ort, konn­ten sich die bei­den Täte­rin­nen jedoch vom Tat­ort unbe­kannt ent­fer­nen. Durch das Graf­fi­ti ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se bezüg­lich der zwei Täter­rin­nen geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a. d. Aisch

Laden­dieb wiedererkannt

Höch­stadt a.d.Aisch – Bereits Mit­te April ent­wen­de­te ein zunächst unbe­kann­ter Mann aus einer Tank­stel­le eine soge­nann­te E‑Shisha im Wert von knapp 13 Euro. Den Dieb­stahl bemerk­te das Per­so­nal erst spä­ter anhand des Fehl­be­stan­des, bzw. der Kame­ra­über­wa­chung. Am Diens­tag­vor­mit­tag erkann­ten Beschäf­tig­te der Tank­stel­le nun den Mann als den Täter wie­der und ver­stän­dig­ten dar­auf­hin die Poli­zei Höch­stadt. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te ein 42 jäh­ri­ger Mann fest­ge­stellt wer­den. Anhand der Video­auf­zeich­nung konn­te die­ser ein­deu­tig des Dieb­stahls über­führt wer­den. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe von 400.- Euro erho­ben, da er ledig­lich vor­über­ge­hend im Land­kreis wohn­haft war.