Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zusam­men­stoß zwi­schen Moped und Klein­trans­por­ter – Cobur­ger Poli­zei sucht Unfall­fah­rer und Unfallzeugen

COBURG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem ver­letz­ten Moped­fah­rer kam es am Diens­tag­nach­mit­tag auf der Bun­des­stra­ße B 4 auf der Lau­te­rer Höhe.

Ein 17-Jäh­ri­ger fuhr gegen 15 Uhr mit sei­nem Moped von der Lau­te­rer Höhe auf die B4 in Fahrt­rich­tung Süden. Bei einem Fahr­strei­fen­wech­sel vom Beschleu­ni­gungs­strei­fen auf die Haupt­fahr­bahn wur­de der Cobur­ger mit sei­nem Moped von einem unbe­kann­ten Kasten­wa­gen tou­chiert, so dass der Jugend­li­che stürz­te und auf der Bun­des­stra­ße zum Lie­gen kam. Der Fah­rer des unbe­kann­ten Kasten­wa­gens setz­te sei­ne Fahrt fort.

Trotz des Stur­zes auf die Stra­ße fuhr der Moped­fah­rer zunächst nach Hau­se und infor­mier­te von dort aus die Poli­zei. Auf­grund sei­ner Ver­let­zun­gen begab sich der Jugend­li­che im Anschluss in ärzt­li­che Behand­lung. An dem Moped ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 1.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und sicher­ten an der Unfall­stel­le Spuren.

Die Beam­ten suchen nun nach dem Fah­rer des wei­ßen Kasten­wa­gens, der am Diens­tag um 15 Uhr an der Auf­fahrt zur Bun­des­stra­ße B 4 an der Lau­te­rer Höhe mit dem Moped­fah­rer zusam­men stieß. Wei­ter­hin suchen die Poli­zi­sten nach Unfall­zeu­gen, die das Unfall­ge­sche­hen am Diens­tag­nach­mit­tag mit­be­kom­men haben. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Die Poli­zei ermit­telt aktu­ell gegen Unbe­kannt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Mit Fahr­rad in die Tief­ga­ra­ge – Sach­scha­den an Fahr­rad und Dachträger

COBURG. Sach­sa­chen in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sach­te am Diens­tag­nach­mit­tag ein 27-Jäh­ri­ger aus Mit­tel­fran­ken, als die­ser mit sei­nem Fahr­rad auf dem Dach sei­nes Autos in die Ein­fahrt einer Tief­ga­ra­ge im Hahn­weg fuhr.

Der Mer­ce­des-Fah­rer hat­te auf dem Dach­ge­päck­trä­ger ein Fahr­rad befe­stigt. Bei einem Wen­de­ma­nö­ver an der Tief­ga­ra­gen­ein­fahrt setz­te der Mann mit sei­nem Fahr­zeug zurück, ver­gaß aller­dings, dass sich auf Dach des Fahr­zeugs ein Fahr­rad befand. Durch den Zusam­men­stoß zwi­schen dem Dach­ge­päck und der Haus­wand ent­stand ein Scha­den an Fahr­rad und Dach­trä­ger. An der Gara­gen­ein­fahrt sowie am Tor der Tief­ga­ra­ge ent­stand kein Sach­scha­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­rad gestohlen

Kro­nach – Im Tat­zeit­raum vom 10.05.2023 bis 13.05.2023 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb ein Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls Pul­sar in blau /​orange. Das Rad befand sich im Kel­ler­ab­teil eines Wohn­an­we­sens im Inne­ren Ring in Kro­nach. Dem Geschä­dig­ten ist ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 520 Euro entstanden.

PKW ange­fah­ren

Kro­nach – Für die Dau­er sei­nes Ein­kau­fes park­te ein Geschä­dig­ter sei­nen schwar­zen Seat am ver­gan­ge­nen Diens­tag, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.20 Uhr auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Mit­tel­stra­ße in Kro­nach. Als er zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, muss­te er fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den Seat im Bereich der Bei­fah­rer­tür beschä­dig­te hat­te und sich von der Unfall­stel­le ent­fern­te. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeu­gen möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei melden.

Cam­per beschädigt

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 11.10 Uhr park­te eine Geschä­dig­te ihr Wohn­mo­bil in der Stör­stra­ße in Kro­nach am rech­ten Fahr­bahn­rand in Rich­tung Rodach­er Stra­ße. Als sie sich wie­der in ihrem Fahr­zeug befand und gera­de los­fah­ren woll­te, fuhr der bis dato unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher mit sei­nem LKW am Wohn­mo­bil der Geschä­dig­ten vor­bei und beschä­dig­te deren lin­ken Außen­spie­gel. Danach fuhr der Unfall­flüch­ti­ge ein­fach wei­ter. Bei dem flüch­ti­gen Fahr­zeug soll es sich nach ersten Erkennt­nis­sen um einen grü­nen Holz­trans­por­ter samt Anhän­ger han­del mit einem Kenn­zei­chen­frag­ment „OH“ am Anhän­ger. Der Scha­den am Cam­per beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Laden­dieb erwischt

Kro­nach – Ein 43jähriger Mann hielt sich am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 09.30 Uhr in einem Ver­brau­cher­markt in der Indu­strie­stra­ße in Kro­nach auf. Hier steck­te er 2 Dosen Cola, sowie 3 Nuss­schnecken und einen Instant­kaf­fe in sei­ne Jacken­ta­sche und woll­te den Markt, ohne zu bezah­len ver­las­sen. Aller­dings wur­de der Dieb bei sei­ner Tat beob­ach­tet und auf dem Park­platz von Mit­t­ar­bei­ter des Mark­tes ange­hal­ten. Die gestoh­le­ne Ware hat­te einen Wert von knapp 8 Euro.