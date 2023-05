Mit einer Baum-Spen­de betei­ligt sich der Orts­ver­band der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­werk­schaft Tele­kom Bam­berg bei der Akti­on 50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken von Radio Bam­berg. Die Baum­pa­ten­schafts­ak­ti­on wird von der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber als Schirm­her­rin unter­stützt. Die Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­werk­schaft DPV-Bay­ern setzt so ein Zei­chen für ein bes­se­res Kli­ma. Gera­de jetzt im Früh­ling erle­ben wir die wun­der­vol­le Heil­kraft und Schön­heit des Wal­des. Eine Freu­de für unse­re Sinne.

Der Orts­vor­sit­zen­de Johan­nes Wicht über­gab die Baum­spen­de namens der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­werk­schaft DPV-Bay­ern in der Redak­ti­on des Sen­ders in der Guten­berg­str. 5 in Bamberg.

„Wenn vie­le Hän­de mit­hel­fen, kann unse­re Schöp­fung wie­der auf­le­ben“, so Johan­nes Wicht bei der Spendenübergabe.

Mar­tin Luther dazu: „Wenn ich wüss­te, dass Mor­gen die Welt unter­gin­ge, wür­de ich heu­te noch mein Apfel­bäum­chen pflanzen“